Πάτρα: Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στην Οβρυά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Οβρυάς, όταν αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στην οδό Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ήταν σταθμευμένο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά παρατηρήθηκαν ύποπτες κινήσεις από άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Νεότερα στοιχεία κάνουν λόγο για επέκταση της φωτιάς και σε δεύτερο ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο ακριβώς πίσω από το πρώτο. Το αρχικό όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν πολυτελές και μάρκας Porsche.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική να έχουν αναλάβει τις σχετικές προανακριτικές ενέργειες.