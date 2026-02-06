Πάτρα: Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στην Οβρυά

Έρευνες από Πυροσβεστική και Αστυνομία
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Οβρυάς, όταν αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στην οδό Ηλείας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ήταν σταθμευμένο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά παρατηρήθηκαν ύποπτες κινήσεις από άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
Νεότερα στοιχεία κάνουν λόγο για επέκταση της φωτιάς και σε δεύτερο ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο ακριβώς πίσω από το πρώτο. Το αρχικό όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν πολυτελές και μάρκας Porsche.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική να έχουν αναλάβει τις σχετικές προανακριτικές ενέργειες.
Πάτρα: Εξαρθρώθηκε συμμορία που θα «έσπρωχνε» ναρκωτικά στο Καρναβάλι
Τραγωδία στη Χίο: Με βαριές κακώσεις και τραύματα τα θύματα της τραγωδίας - Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα
Politico: Ο Επστάιν «ψάρευε» γυναίκες από πρακτορεία μοντέλων στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr