Νέα ένοικος στο Μαξίμου, μια γάτα

«Στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Πίνατ» σχολιάζει ο Κ. Μητσοτάκης
«Ζωάρα η Κλειώ» ακούγεται στο βίντεό του να σχολιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη γάτα του Μαξίμου τονίζοντας πως «στο βασίλειό της δεν έχει θέση ο Πίνατ».
Ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο βίντεο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάς συστήνει την Κλειώ, που σίγουρα δεν τα πηγαίνει καλά με τον Πίνατ, αλλά και στιγμιότυπα από όσα συνέβησαν την Τετάρτη στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του πρώτου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
