Πύργος: Ένας τραυματίας σε σύγκρουση δικύκλου με Ι.Χ. στην οδό Πατρών

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Πατρών στο ύψος του ξενοδοχείου Λέτρινα.

Το μηχανάκι που οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο το οποίο επιχειρούσε να στρίψει στην οδό Πατρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα πόδια.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου.

πηγή ilialive.gr