Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Φεβρουαρίου

Σήμερα 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Φώτιος,

Φώτης,

Φωτεινός,

Φώτις,

Φωτεινή,

Φανή,

Φένια,

Φώτω,

Φώφη,

Φωτούλα,

Φαίη,

Φωφώ*.

Άγιος Φώτιος ο Μέγας

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (858-867, 877-886) και μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές και πνευματικές προσωπικότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ονομάσθηκε «Μέγας» για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία.

Ήταν επίσης ένας από τους σημαντικότερους λόγιους του μεσαιωνικού ελληνισμού.

Καθοριστικής σημασίας για τις εκκλησιαστικές και πολιτικές εξελίξεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν η έρις του προς τον Ιγνάτιο για τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, και η επακόλουθη διαμάχη με την Εκκλησία της Ρώμης, για την οποία διαμάχη η πολιτεία του Φωτίου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες αφορμές.

Ανακηρύχθηκε άγιος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 6 Φεβρουαρίου.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής.