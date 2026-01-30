Πάτρα: Προσυνεδριακός διάλογος στη δημοτική οργάνωση του Κινήματος Δημοκρατίας

Δείτε ΦΩΤΟ
Εκδήλωση στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από την Δημοτική Οργάνωση του Κινήματος Δημοκρατίας στην περιοχή.
Στόχος η ενημέρωση των μελών, όσον αφορά στις αλλαγές του καταστατικού αλλά και η κατάθεση προτάσεων για τον σκοπό αυτό, εν όψη του Συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7&8 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Βουλευτής Γιώτα Πούλου
