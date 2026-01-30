Καιρός: Παραμένει άστατος στα Δυτικά - Νέα επιδείνωση το Σαββατοκύριακο

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν για τουλάχιστον δυο ημέρες ακόμη
Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 ο καιρός στην Ελλάδα θα εξακολουθήσει να δείχνει τα… «δόντια» του, με χαρακτηριστικά μιας φθίνουσας αλλά ακόμα έντονης κακοκαιρίας, η οποία επηρεάζει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.
Η κακοκαιρία με την ονομασία Kristin, που οδήγησε την ΕΜΥ στην έκδοση εκτάκτων δελτίων και πορτοκαλί προειδοποιήσεων, φέρνει έντονες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, αν και τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις για την Παρασκευή, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις πρωινές ώρες. Από το βράδυ, στα νοτιοδυτικά και σε τμήματα της Πελοποννήσου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, που σταδιακά θα ενισχυθούν.
Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με πιθανότητα σποραδικών φαινομένων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στα νότια και κυρίως στην Κρήτη οι βροχές θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα πελάγη έως 7 μποφόρ, χωρίς όμως αξιόλογη θερμοκρασιακή μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
Η Δυτική Ελλάδα, η οποία έχει δεχθεί ήδη την κύρια επίδραση από το βαρομετρικό χαμηλό των τελευταίων ημερών, θα παραμείνει στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων και την Παρασκευή, με συνεχιζόμενες τοπικές βροχές και ενδεχόμενες μεμονωμένες καταιγίδες, ειδικά στο Ιόνιο και τα παράλια.
Παρά τη σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για τυχόν επιπτώσεις από τα φαινόμενα, ιδιαίτερα σε παράκτιες και πεδινές περιοχές.
Πρόγνωση για την Παρασκευή 30.01.2026
Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για το Σάββατο 31.01.2026
Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για την Κυριακή 01.02.2026
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.
Πρόγνωση για τη Δευτέρα 02.02.2026
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.
Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.
