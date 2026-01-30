Καιρός: Παραμένει άστατος στα Δυτικά - Νέα επιδείνωση το Σαββατοκύριακο

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 ο καιρός στην Ελλάδα θα εξακολουθήσει να δείχνει τα… «δόντια» του, με χαρακτηριστικά μιας φθίνουσας αλλά ακόμα έντονης κακοκαιρίας, η οποία επηρεάζει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Η κακοκαιρία με την ονομασία Kristin, που οδήγησε την ΕΜΥ στην έκδοση εκτάκτων δελτίων και πορτοκαλί προειδοποιήσεων, φέρνει έντονες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, αν και τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για την Παρασκευή, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις πρωινές ώρες. Από το βράδυ, στα νοτιοδυτικά και σε τμήματα της Πελοποννήσου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, που σταδιακά θα ενισχυθούν.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με πιθανότητα σποραδικών φαινομένων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στα νότια και κυρίως στην Κρήτη οι βροχές θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα πελάγη έως 7 μποφόρ, χωρίς όμως αξιόλογη θερμοκρασιακή μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Η Δυτική Ελλάδα, η οποία έχει δεχθεί ήδη την κύρια επίδραση από το βαρομετρικό χαμηλό των τελευταίων ημερών, θα παραμείνει στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων και την Παρασκευή, με συνεχιζόμενες τοπικές βροχές και ενδεχόμενες μεμονωμένες καταιγίδες, ειδικά στο Ιόνιο και τα παράλια.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για τυχόν επιπτώσεις από τα φαινόμενα, ιδιαίτερα σε παράκτιες και πεδινές περιοχές.