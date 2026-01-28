Πάτρα - Πύργος: Κάποτε η σιδηροδρομική γραμμή ελεγχόταν κάθε μέρα - Πλέον ελέγχεται όποτε βγαίνουν οι βάρδιες - ΒΙΝΤΕΟ

Μετά το σιδηροδρομικό συμβάν που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πύργο, όταν μεγάλο πεύκο κατέπεσε πάνω σε συρμό του προαστιακού εν ώρα κίνησης, ο εργαζόμενος στον ΟΣΕ Πατρών και μέλος του σωματείου εργαζομένων Πελοποννήσου, Γιάννης Ντόρης, μιλά στο thebest για τα σοβαρά κενά που υπάρχουν.

Ο κ. Ντόρης έχει περπατήσει - ίσως όσο κανείς άλλος- το δίκτυο του ΟΣΕ στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και μαζί με συναδέλφους του έχει επέμβει όπου υπήρχε κίνδυνος για το τρένο. Μιλά στο thebest και εστιάζει τόσο στην άμεση παρέμβαση όσο κυρίως στην πρόληψη που πρέπει να υπάρχει στο σιδηροδρομικό δίκτυο.