Πάτρα - Πύργος: Κάποτε η σιδηροδρομική γραμμή ελεγχόταν κάθε μέρα - Πλέον ελέγχεται όποτε βγαίνουν οι βάρδιες - ΒΙΝΤΕΟ

Αναπόφευκτα τα μικρά η μεγαλύτερα ατυχήματα στο δίκτυο Πάτρας και Πύργου
Μετά το σιδηροδρομικό συμβάν που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πύργο, όταν μεγάλο πεύκο κατέπεσε πάνω σε συρμό του προαστιακού εν ώρα κίνησης, ο εργαζόμενος στον ΟΣΕ Πατρών και μέλος του σωματείου εργαζομένων Πελοποννήσου, Γιάννης Ντόρης, μιλά στο thebest για τα σοβαρά κενά που υπάρχουν.
Ο κ. Ντόρης έχει περπατήσει - ίσως όσο κανείς άλλος- το δίκτυο του ΟΣΕ στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και μαζί με συναδέλφους του έχει επέμβει όπου υπήρχε κίνδυνος για το τρένο. Μιλά στο thebest και εστιάζει τόσο στην άμεση παρέμβαση όσο κυρίως στην πρόληψη που πρέπει να υπάρχει στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Πως γινόταν και πως γίνεται η επιθεώρηση των γραμμών
Όπως επισημαίνει, η επιτήρηση και η συντήρηση ενός ήδη επιβαρυμένου και παλαιωμένου δικτύου σε Αχαΐα και Ηλεία προϋποθέτουν επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο σήμερα απουσιάζει αισθητά.
Η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επιβατών του προαστιακού απαιτεί καθημερινό έλεγχο της γραμμής, κάτι που δεν διασφαλίζεται με τα υπάρχοντα μέσα. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βλάστησης, σε συνδυασμό με απρόβλεπτα περιστατικά όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή ακόμη και ενέργειες δολιοφθοράς κοντά στις γραμμές, συνιστούν μόνιμο κίνδυνο που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ή να αφήνεται στην τύχη.
