Deutsche Bank: Έφοδος στα κεντρικά της για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Στο «μικροσκόπιο» ο Αμπράμοβιτς

Από το πρωί της Τετάρτης (28/01) δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA) πραγματοποιούν έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο, με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Όπως μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel, λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος», περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, κατά το παρελθόν η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο Ρομάν Αμπράμοβιτς

Η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα κεντρικά της τράπεζας στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα του Βερολίνου, αφορά τη σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Suddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Ο Ρώσος ολιγάρχης, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών, βρίσκεται υπό έρευνα της Εισαγγελίας εδώ και καιρό τον. Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις ΜΜΕ, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από την Ρωσική Ομοσπονδία».

«Δεν λήφθηκε το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας» από την Deutsche Bank

Όπως μεταδίδει η SZ, οι Αρχές δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας από την Deutsche Bank όταν ζήτησαν μια σειρά από στοιχεία, γεγονός το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε τη σημερινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).

Αξίζει να σημειώθεί ότι κατά το παρελθόν, η Deutsche Bank έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τι λέει η DB από την πλευρά της

Η ίδια η τράπεζα από την πλευρά της, επιβεβαίωσε τηνέρευνα στο περιοδικό Der Spiegel, ωστόσο τόνισε ότι η DB «συνεργάζεται πλήρως» με τις Αρχές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό, η υπόθεση θεωρείται «εξαιρετικά ευαίσθητη», με τη μετοχή της να καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Deutsche Bank, αύριο το πρωί (29/01) η τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει τα στοιχεία της για το τέταρτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2025.