Έγινε η φορολοταρία του Δεκεμβρίου 2025

Δείτε αν κερδίσατε
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φορολοταρία που αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Δεκεμβρίου 2025 και η οποία μοιράζει από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.
Οι λαχνοί που συμμετέχουν προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει κανείς και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.
Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ, με τα έπαθλα να είναι κλιμακωτά.
Συγκεκριμένα, τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα οι τυχεροί φορολογούμενοι είναι τα εξής:
1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ ο καθένας
50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ ο καθένας
500 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ ο καθένας
Ρουμανία: Πότε θα επαναπατριστούν οι σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Κυκλοφορία και στάθμευση στο Δήμο Πατρέων, στο μικροσκόπιο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας- 31 κομβικές διαδρομές στο επίκεντρο ομάδας εργασίας
Αχαΐα: Το αστυνομικό σώμα «αδειάζει»- Συνταξιοδοτείται μέσα στο 2026 το 1/6 της συνολικής δύναμης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr