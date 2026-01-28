Έγινε η φορολοταρία του Δεκεμβρίου 2025

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φορολοταρία που αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Δεκεμβρίου 2025 και η οποία μοιράζει από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Οι λαχνοί που συμμετέχουν προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει κανείς και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ, με τα έπαθλα να είναι κλιμακωτά.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα οι τυχεροί φορολογούμενοι είναι τα εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ ο καθένας