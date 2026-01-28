Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με δύο σουγιάδες στην κατοχή του

Χθες το βράδυ στην Πάτρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν άνδρα με δύο σουγιάδες στην κατοχή του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο σουγιάδες.