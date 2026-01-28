Πάτρα: Απόψε στο Λιθογραφείον το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ "Coconut Head Generation"

Ο Νίκος Καββαδίας της ομάδας σινεφίλ "Γυμνός Οφθαλμός" εύχεται από καρδιάς Καλή Χρονιά, γεμάτη Υγεία, Ευτυχία, Δημιουργικότητα και Ανθρωπιά, από το Νότιο Μπραζίλι, όπου βρίσκεται για οικογενειακούς λόγους, και απ' όπου έστειλε το Δελτίο Τύπου γιά την πρώτη "γυμνοφθαλμίτικη" προβολή για το 2026 στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στη Μαιζώνος 172β στην Πάτρα.

Πρόκειται γιά την προβολή του συγκλονιστικού ντοκυμαντέρ με τίτλο "Coconut Head Generation" του Γάλλου-Κονγκολέζου σκηνοθέτη Αλαίν Κασσαντά. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 20.45 και η ταινία θα προβληθεί μόνο με αγγλικούς υποτίτλους, όπως διευκρινίζεται.

"Αν δεν μου έχει ξεφύγει κάτι, η ταινία προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σίγουρα, όμως δεν έχει προβληθεί στην Πάτρα. Μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου θα προβληθούν - όλες τους μόνο με Αγγλικούς υποτίτλους - οι εξής τρείς ταινίες: 28/1 - Coconut Head Generation του Alain Kassanda, 11/2 - Spectateurs! (Filmlovers!) του Arnaud Desplechin και 25/2 - Todo comenzó por el fin (It All Started at the End) του Luis Ospina, που αποτελούν μιά τριλογία, που την βάπτισα Ωδή στην Γνήσια Κινηματογραφοφιλία ή Ο γυμνός οφθαλμός στον κόσμο", ανέφερε ο Νίκος Καββαδίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τόπος: Θέατρο Λιθογραφείον, Μαιζώνος 172Β, Πάτρα, τηλ.: 2610 328394

Πότε: Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 20.45

Διοργάνωση: Γυμνός Οφθαλμός - θέατρο Λιθογραφείον

Με την υποστήριξη: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG)

Εισιτήρια: γενική είσοδος: 5 ευρώ / άνεργοι, 65+: 4 ευρώ / Α.Μ.Ε.Α: δωρεάν (με προκράτηση θέσης)

Οι φοιτητές - τριες ΔΕΝ πληρώνουν εισιτήριο. Η προβολή είναι κερασμένη από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη. Περισσότερες πληροφορίες: www.topali.gr

Σελίδα προβολής στο facebook: https://www.facebook.com/events/1399623621618059

Αφίσα προβολής: Θοδωρής Λιβαθηνός (παρέμβαση στην αυθεντική αφίσα της ταινίας).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

COCONUT HEAD GENERATION by Alain Kassanda

(Γαλλία - Νιγηρία, French, Pidgin, Yoruba, English, έγχρωμο-ασπρόμαυρο, ντουμαντέρ, 2023, διάρκεια 90 λεπτά)

ΣΥΝΟΨΗ

Οι παλαιότεροι τους βάπτισαν "αδειοκεφαλάκηδες" (αυτό σημαίνει στην Νιγηριανή αργκό ο όρος "Καρυδοκέφαλος"), αλλά αυτοί απέδειξαν στην πράξη, ότι κάθε άλλο παρά κουφιοκέφαλοι είναι.

Το συγκλονιστικό ντοκυμαντέρ (ακόμα ένα) του Γαλλο-Κογκολέζου δημιουργού Alain Kassanda φωτίζει τον αγώνα μιάς ομάδας φοιτητών του Πανεπιστημίου του Ibadan, που, με όχημα, τον Κινηματογράφο αγωνίζονται γιά έναν δικαιότερο κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο της πόλης του Ibadan είναι το αρχαιότερο στην Νιγηρία (ιδρύθηκε την εποχή της Βρεττανικής αποικιοκρατίας) κι ένα από τα πιο σημαντικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην χώρα με περισσότερους από 30000 φοιτητές και φοιτήτριες.

Μιά χούφτα από αυτούς κάθε Πέμπτη μεταμορφώνουν μιά Αίθουσα Διαλέξων σε Κινηματογραφική Αίθουσα και προβάλλουν ντοκυμαντέρ, κυρίως, Αφρικανών δημιουργών, όπως οι John Akomfrah (Γκάνα/Ηνωμένο Βασίλειο), Jean-Marie Teno (Μαυριτανία) και Med Hondo (Καμερούν).

Οι φοιτητικές "Κινηματογραφικές Πέμπτες" (Thursday Film Series) δεν σταματούν μόλις "πέσουν" οι Τίτλοι Τέλους κι ανάψουν τα φώτα. Πολλές φορές υπάρχουν καλεσμένοι και, πάντα, μετά την προβολή ακολουθεί παθιασμένη συζήτηση. Κι όλα αυτά σε μιά χώρα, όπου η διαφωνία τιμωρείται.

Με αφετηρία τις ταινίες, οι φοιτητές-τριες συζητούν γιά θέματα όπως η διαφθορά, οι ρόλοι των φύλων, τα δικαιώματα LGBTQ+, η αποικιοκρατία, η στέγαση και η κοινωνική ανισότητα.

Η ταινία δεν μένει μόνο στις προβολές, αλλά μας δίνει και μιά δυνατή και πολλές φορές γεμάτη χιούμορ γεύση από την καθημερινότητά των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, καθώς παίζουν ποδόσφαιρο, τρώνε νουντλς και αστειεύονται μεταξύ τους.

Κι όταν ξεσπάσουν πανεθνικές διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας, οι φοιτητές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντίστασης — και τα ζητήματα που τους απασχολούν θα γίνουν ζωής ή θανάτου. Δυστυχώς, κυριολεκτικά, κι όχι μεταφορικά...

Με την κάμερα στο χέρι ο σκηνοθέτης θα μας μεταφέρει στους δρόμους, εκεί, όπου οι φοιτητές, με το πάθος τους να έχει πυροδοτηθεί από τα ντοκυμανταίρ, που παρουσιάζουν στις "Κινηματογραφικές Πέμπτες", θα απαιτήσουν Δικαιοσύνη.

Το Κράτος θα τους απαντήσει με τον μόνο τρόπο, που γνωρίζει. Με τυφλή και, δυστυχώς, θανατηφόρα βία.

"Θα έλεγα, ότι είναι μιά προσπάθεια να γίνει ορατή η πραγματικότητα των Νιγηριανών φοιτητών. Ήθελα να απεικονίσω την ομορφιά και την εξυπνάδα, που επιδεικνύουν παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν", σημειώνει ο δημιουργός της ταινίας Αλαίν Κασσαντά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάτιο-σκηνοθεσία: Alain Kassanda

Φωτογραφία: Alain Kassanda, Tobi Akinde

Μοντάζ: Alain Kassanda

Παραγωγή: Alain Kassanda

Σχεδιασμός Ήχου: Jocelyn Robert

Καλλιτεχνική Διεύθυση: Emmanuel Fraisse

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Ο σκηνοθέτης Αλαίν Κασαντά γεννήθηκε στην Κινσάνσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Με μικρά διαλείμματα, ζει στην Γαλλία από 11 ετών. Σπουδάζει επικοινωνία και γιά μιά πενταετία έχει την ευθύνη της επιλογής ταινιών στον Κινηματογράφο Τέχνης "Les 39 Marches" στα προάστια του Παρισιού. Το 2015 μετακομίζει στο Ιμπαντάν, στην Νοτιο-Δυτική Νιγηρία, όπου γυρίζει την πρώτη, μεσαίου μήκους, ταινία του "Trouble Sleep" (2020).

Το 2022 δημιουργεί το "Colette and Justin" και το 2023 έρχεται το "Coconut Head Generation". Οι ταινίες του έχουν προβληθεί και βραβευθεί σε πολλά και φημισμένα Φεστιβάλ.

Κι άλλα στοιχεία στον σύνδεσμο:

https://archives.cinemadureel.org/.../coconut-head.../