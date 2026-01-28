Χαλκιδική: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές συγκρούστηκε με βαν - Στο νοσοκομείο 3 άτομα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28.01.2026) στη Χαλκιδική, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές συγκρούστηκε με βαν που επέβαιναν συνολικά 6 άτομα.

Το τροχαίο έγινε στην επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρναίας, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Το βανάκι κινούνταν με κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Παλαιοχώρι και συγκρούστηκε με το λεωφορείο που οδηγούσε 65χρονος κι ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν και δύο επιβαίνοντες, μία 28χρονη γυναίκα και ένας 63χρονος άνδρας. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου ώστε να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Από το λεωφορείο που μετέφερε τους 35 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.