Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις με μικρές ποσότητες ναρκωτικών

Τι αναφέρει η αστυνομία

Χθες στο Αγρίνιο, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άνδρες για κατοχή ναρκωτικών σε ξεχωριστά περιστατικά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1) Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 9,8 γραμμάρια κάνναβης και 2,7 γραμμάρια κοκαϊνης.

2) Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αγρίνιο Ναρκωτικά Αστυνομία

