Πέλλα: Ψάχνουν ιερέα μέσω αγγελίας

Η κοινότητα Παναγίτσα στην Πέλλα αναζητά ιερέα μέσω αγγελίας, προσφέροντας μάλιστα δωρεάν κατοικία και θέρμανση ως κίνητρο.

Πρόκειται για ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο δεν διαθέτει μόνιμο ιερέα από το 2018.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA ο πρόεδρος της κοινότητας, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, μέχρι το 2018 υπήρχε ιερέας στο χωριό, ωστόσο αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λόγους υγείας. Για τον λόγο αυτό, η κοινότητα προχώρησε σε ανοιχτή πρόσκληση, με στόχο να καλυφθεί το κενό.

Η αγγελία αναφέρει: «Οι φορείς της Παναγίτσας καλούν κάθε ενδιαφερόμενο ιερέα να αναλάβει τις ποιμαντικές και λατρευτικές ανάγκες του οικισμού, θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση τη μόνιμη εγκατάσταση με την οικογένειά του, ακολουθώντας πάντα τις νόμιμες διαδικασίες μετάθεσης από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας. Η κοινότητα προσφέρει ένα σημαντικό πακέτο παροχών για να διευκολύνει τον νέο ιερέα: δωρεάν στέγαση με παραχώρηση μονοκατοικίας για τη διαμονή της οικογένειας και κάλυψη θέρμανσης με δωρεάν παροχή ξυλείας κάθε χρόνο για τις ανάγκες του σπιτιού».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, «εδώ και δύο ημέρες που έχει μπει η αγγελία, υπάρχει ενδιαφέρον. Το τηλέφωνο έχει αρχίσει να χτυπάει».