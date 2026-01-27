Οργή στην Ιταλία: Οι ΗΠΑ στέλνουν πράκτορες της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Μία απόφαση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία φαίνεται πως έχει λάβει η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία σκοπεύει να στείλει πράκτορες της ICE στη γειτονική χώρα προκειμένου να περιφρουρούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι Αγώνες θα φιλοξενηθούν μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου σε Μιλάνο και Κορτίνα Ντ'Αμπέτσο, μια περιοχή στη βόρεια Ιταλία που είχε φιλοξενήσει την ίδια διοργάνωση και το 1956.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ που φέρονται να απέσπασαν πληροφορίες από πηγές της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρώμη, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE θα υποστηρίξουν τα μέτρα διπλωματικής ασφάλειας και δεν θα διεξάγουν επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων, αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν υποστηρίξει την ασφάλεια των Αμερικανών διπλωματών, συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού τμήματος της ICE που ονομάζεται Homeland Security Investigations, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το Associated Press.

«Πολιτοφυλακή που σκοτώνει»

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι η ICE δεν θα είναι ευπρόσδεκτη στην πόλη του, η οποία φιλοξενεί τα περισσότερα αθλήματα επί πάγου.

«Πρόκειται για μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει, μια πολιτοφυλακή που εισέρχεται στα σπίτια των ανθρώπων, υπογράφοντας τα δικά της έντυπα άδειας. Είναι σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο», δήλωσε ο Sala στο RTL Radio 102 πριν επιβεβαιωθεί η αποστολή της ICE στους Αγώνες.

Ο ρόλος της ICE είχε αναφερθεί το Σαββατοκύριακο από την ιταλική εφημερίδα il Fatto Quotidiano, προκαλώντας αντικρουόμενες δηλώσεις από τις ιταλικές Αρχές.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι δήλωσε το Σάββατο ότι δεν είχε λάβει επιβεβαίωση για την αποστολή της ICE, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν βλέπω ποιο θα ήταν το πρόβλημα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η ICE έχει προκαλέσει οργή στις ΗΠΑ αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη με τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο αμερικανών πολιτών από πράκτορές της αλλά και γενικότερα τις μεθόδους που χρησιμοποιεί επιδιδόμενη σε ένα κυνήγι μεταναστών μέσα σε σχολεία, εκκλησίες, χώρους εργασίας ακόμα και σπίτια.