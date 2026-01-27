Ξεκινά σήμερα η 110η Σύνοδος Πρυτάνεων στον Βόλο

Με κεντρικό άξονα τον μετασχηματισμό της ανώτατης εκπαίδευσης και τη μετάβαση από το φαινόμενο του brain drain στο brain gain, ξεκινούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στον Βόλο οι εργασίες της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το βασικό θέμα της Συνόδου είναι «Πανεπιστήμια σε Νέα Εποχή: Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Συμπερίληψη και Εκσυγχρονισμός», αναδεικνύοντας τον ρόλο των ΑΕΙ στις σύγχρονες κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Η διεξαγωγή της τελεί υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Προεδρεύοντα τον Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και των άλλων μελών του Προεδρείου της Συνόδου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκη και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή Δημήτριου Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται, ότι ως κορυφαίος θεσμός εκπροσώπησης της ακαδημαϊκής κοινότητας, η Σύνοδος Πρυτάνεων προσφέρει ένα οργανωμένο πεδίο διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στόχος των εργασιών είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων, που θα ενισχύσουν την ποιότητα των σπουδών, τις υποδομές, την έρευνα και την καινοτομία, τη διεθνή παρουσία των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και τη διασύνδεσή τους με την κοινωνία και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, οι επικεφαλής των 24 δημόσιων πανεπιστημίων της Ελλάδας καλούνται να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της χρηματοδότησης των ΑΕΙ, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση. Θα αξιολογηθεί το ισχύον σύστημα κατανομής πόρων, ενώ θα τεθούν στο τραπέζι σκέψεις για ενδεχόμενη αναθεώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των Ιδρυμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πανεπιστημίων, με συζητήσεις που αφορούν την ψηφιακή διακυβέρνηση, την κυβερνοασφάλεια και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, οι Πρυτάνεις θα εξετάσουν τις απαιτήσεις ενίσχυσης της ψηφιακής ασφάλειας, τις δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή των πανεπιστημίων στην άσκηση κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2025». Παράλληλα, η Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγήτρια Χρύση Λασπίδου, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας για την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη στα ελληνικά ΑΕΙ.

Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται και η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η ενίσχυση της βιωσιμότητας των πανεπιστημίων. Θα παρουσιαστούν στρατηγικές και συνέργειες που ενδυναμώνουν τη διεθνή παρουσία των ελληνικών ΑΕΙ, όπως η πρωτοβουλία SDG Ambassadors του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις λειτουργίες των Ιδρυμάτων. Επιπλέον, θα αναλυθεί ο ρόλος των διεθνών εκθέσεων πανεπιστημίων στην προώθηση της εξωστρέφειας και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου διεθνούς εκπαίδευσης.

Η 2η Συνάντηση Γυναικών Πρυτάνεων στο πλαίσιο της 110ης Συνόδου

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχουν ζητήματα ηγεσίας, ισότητας και κοινωνικής συμπερίληψης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η 2η Συνάντηση Γυναικών Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, με αντικείμενο την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας στην ακαδημαϊκή ηγεσία. Παράλληλα, οι Πρυτάνεις θα συζητήσουν θέματα στρατηγικού σχεδιασμού των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και ζητήματα φοιτητικής μέριμνας, με έμφαση στις φοιτητικές εστίες και τη σίτιση.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης συζητήσεις για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, με έμφαση στους πανεπιστημιακούς μηχανισμούς υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και στα εργαλεία, που ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα φοιτητών και ερευνητών.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο ζήτημα της υποστελέχωσης των δημόσιων πανεπιστημίων. Οι Πρυτάνεις θα αναδείξουν τις ελλείψεις σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της διδασκαλίας, την ερευνητική δραστηριότητα και τη λειτουργία των υποδομών. Παράλληλα, θα επισημανθεί το διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, που δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία των Ιδρυμάτων και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

Στις εργασίες της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, πολιτικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτείας.