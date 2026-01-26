Σέρρες: «Χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία», λέει ο πατέρας του 13χρονου για την διευθύντρια που φίμωσε και έδεσε με χαρτοταινία τον γιο του

«Δεν την παρεξηγώ και δεν την κατηγορώ που δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας για να ζητήσει συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι έχει τη διαύγεια αυτή τη στιγμή για μια τέτοια ενέργεια. Ακόμη και η κατάθεσή της στο δικαστήριο μας έδινε την εντύπωση ότι ακούγαμε ένα ανήλικο άτομο να καταθέτει παρά ένα ενήλικο», σημείωσε.

«Πέρα από τη δική της κατάσταση, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με τους αρμόδιους που έδιναν την έγκριση τόσο καιρό. Η 60χρονη χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία. Το λέω ως γονιός του παιδιού που δεν επιζητά την τιμωρία της. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει δηλώσει ότι "ζω σε υπόγειο φοβούμενος τη σύζυγο και τον γιο μου", καθώς και οι δύο είναι ψυχικά ασθενείς και διέκοψαν τη φαρμακευτική τους αγωγή», ανέφερε ο πατέρας, με αφορμή και τις δηλώσεις του συζύγου της εκπαιδευτικού.

Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή επισημαίνει ότι επρόκειτο για μια γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια, ενώ θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τους αρμόδιους που γνώριζαν, ακόμη και εγγράφως, για τα περιστατικά και δεν έπραξαν τίποτα.

Μετά το περιστατικό η εκπαιδευτικός συνελήφθη και το Σάββατο καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, καθώς κρίθηκε ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

«Χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία», λέει ο πατέρας του 13χρονου μαθητή για την 60χρονη διευθύντρια του γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία κατά τη διάρκεια μαθήματος την περασμένη Πέμπτη φίμωσε τον γιο του και τον έδεσε με χαρτοταινία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι γνώριζαν από τα παιδιά για τα περιστατικά, καθώς όταν συνέβαινε κάτι σοβαρό το ανέφεραν στους γονείς τους, όπως για παράδειγμα «κλειδώματα, διαπληκτισμοί με πρώην καθηγητές και προσωπικό της μονάδας, ή παρατηρήσεις στους μαθητές χωρίς λόγο. Οι σύλλογοι είχαν ασχοληθεί και υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες στη Δευτεροβάθμια», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι η διευθύντρια του σχολείου βρίσκεται από σήμερα σε αναστολή καθηκόντων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

H ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, γνωστοποιεί και επισήμως ότι από Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Η καταγγελία της μητέρας

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.

«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως ανέφερε η μητέρα στο protothema.gr, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου και του έλυσε τα χέρια.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια». Μάλιστα, το πρωί της επόμενης ημέρας, η εκπαιδευτικός προειδοποίησε το παιδί ότι έφερε μαζί της μεγαλύτερη ταινία, όπως καταγγέλλει η 44χρονη μητέρα του ανήλικου.

Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε η φιλόλογος, η οποία η οποία βρήκε δεμένο τον 13χρονο μαθητή. Όπως είπε, το αντιλήφθηκε αφού άφησε τα πράγματα της στην έδρα «είδα στο τελευταίο θρανίο να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα.

Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια. Έκανα λίγη ώρα για να τον λύσω. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα μου είπαν ότι το έκανε η διευθύντρια», κατέθεσε.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, έχουν υπάρξει και άλλες αναφορές από συναδέλφους της στη δευτεροβάθμια για τη διευθύντρια και έχουν μαζέψει υπογραφές για εκείνη, ενώ το θέμα έχει κοινοποιηθεί και στο υπουργείο.

«Το έκανα για πλάκα, δε δυσανασχετούσε»

Στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι… το κτήριο είναι πολύ μικρό για τη δυναμικότατα των παιδιών και αυτό δημιουργεί προβλήματα.

Σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό η διευθύντρια ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα. «Μια μαθήτρια λέει "εγώ δεν κατάλαβα κάτι". Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Της είπα "μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει;" Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι βγήκε έξω να πάρει ένα μαρκαδόρο και επειδή άφησε εκεί την ταινία ένας μαθητής την πήρε και έδεσε τα χέρια του 13χρονου.

«Δεν του είπα εγώ να το κάνει. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε το μάθημα και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε, ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου. Είναι πάγια τακτική που γίνεται χρόνια. Με παρακάμπτουν και πηγαίνουν στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας», υποστήριξε.

Η ίδια είπε, επίσης, ότι ο 13χρονος έμεινε 10 λεπτά με την ταινία στο στόμα. «Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω-γύρω από το στόμα. Με τη συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ήταν μια συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος αφού πεταγόντουσαν όλοι.

Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», ισχυρίστηκε.