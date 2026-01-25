Ξάνθη: Επεισοδιακή καταδίωξη με τραυματία αστυνομικό - Οδηγούσαν κλεμμένη μηχανή

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στην Ξάνθη έκαναν σήμα για να ελέγξουν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Η μοτοσικλέτα δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας και ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών αλλά αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας η μοτοσικλέτα μπήκε σε μονόδρομο και έπεσε πάνω σε αστυνομικό της ΔΙΑΣ, ο οποίος είχε σταματήσει προκειμένου να τους να ακινητοποιηθούν.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο συνεπιβάτης τράπηκε σε φυγή με τα πόδια. Ακολούθησαν αναζητήσεις και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή των ΚΤΕΛ.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί ως κλεμμένη. Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας.