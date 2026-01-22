Back to Top
Κρήτη: Συνελήφθη 27χρονος για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία

Ένας 27χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο, αφού απείλησε με γυμνές φωτογραφίες 22χρονη και προσπάθησε να τη βιάσει

Νέα υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένας 27χρονος απειλούσε μία 22χρονη κοπέλα με γυμνές της φωτογραφίες. Ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και επιχείρησε να τη βιάσει.

Η κοπέλα αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο, με τον 27χρονο να στέλνει τις γυμνές φωτογραφίες της σε μία φίλη της.

 Η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία της με τον 27χρονο, μέσω διαδικτύου.

Την Τετάρτη (21/1) πήγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

