Στο «κόκκινο» οι Δήμαρχοι Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό- Σκληρή επιστολή στον Κυρανάκη- «Δεν θα δεχθούμε άλλη υποβάθμιση»

Η επιστολή: "Με κοινή, αυστηρή επιστολή τους προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, οι Δήμαρχοι Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος και Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος καταγγέλλουν την πλήρη απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτό–Καλάβρυτα από την πρόσφατη τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train Α.Ε., η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Η παράλειψη αυτή προκαλεί εύλογη αγανάκτηση, καθώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις σαφείς δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο κ. Κυρανάκης κατά τις συναντήσεις με τους Δημάρχους τον περασμένο Αύγουστο και Δεκέμβριο, δεσμεύσεις που αφορούσαν τη θωράκιση, την αναβάθμιση και τη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της ιστορικής γραμμής.

Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, στο κείμενο της πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης:

Δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς την Hellenic Train για τον Οδοντωτό,

Δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά στα δρομολόγια και στην απαιτούμενη πυκνότητά τους,

Ούτε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο σύνολο των υποχρεώσεων του παρόχου για την αναβάθμιση και τη συντήρηση της γραμμής.

Οι Δήμαρχοι τονίζουν ότι η ασάφεια αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και καθιστά απολύτως αναγκαίες άμεσες, ξεκάθαρες και δημόσιες διευκρινίσεις τόσο για το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων της Hellenic Train όσο και για τις πραγματικές προθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με την κανονική λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του Οδοντωτού. Από τις απαντήσεις αυτές θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω στάση των δύο Δήμων.

Σε κάθε περίπτωση, οι Δήμαρχοι Αιγιαλείας και Καλαβρύτων ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν από τις βασικές τους διεκδικήσεις, οι οποίες είναι γνωστές στον αν. Υπουργό εδώ και μήνες. Συγκεκριμένα, απαιτούν:

Την επαναφορά των δρομολογίων στην αρχική τους μορφή,

Την κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού,

Την πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού και ιδίως του μηχανοστασίου στο Διακοπτό,

Την άμεση δρομολόγηση των αναγκαίων έργων συντήρησης της υποδομής,

Καθώς και την υλοποίηση όλων των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας σε ολόκληρη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, ζητούν την αποκατάσταση του κύρους και της δυναμικής του Οδοντωτού μέσω οργανωμένης καμπάνιας προβολής της διαδρομής, που θεωρείται μία από τις ομορφότερες στην Ευρώπη, καθώς και την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Οι Δήμαρχοι υπενθυμίζουν ότι ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, που συμπληρώνει φέτος 130 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, δεν αποτελεί απλώς ένα συγκοινωνιακό μέσο, αλλά κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, βασικό στυλοβάτη της κοινωνικής ζωής και αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής.

Η περαιτέρω υποβάθμισή του δεν θα γίνει αποδεκτή".