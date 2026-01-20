Χριστίνα Αλεξοπούλου - «Νταντάδες της Γειτονιάς»: «Όχι στο δίλημμα εργασία ή οικογένεια»

Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου για την προώθηση της εφαρμογής του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» στην Αχαΐα.

" Συζητήθηκαν οι δυνατότητες οργανωμένης και ουσιαστικής αξιοποίησης της πρωτοβουλίας, με στόχο τόσο τη στήριξη των νέων μητέρων και των οικογενειών με μικρά παιδιά -ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη ή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας- όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για γυναίκες διαφορετικών ηλικιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως επιμελήτριες παιδιών.

Αναδείχθηκε η σημασία του προγράμματος ως ενός σύγχρονου εργαλείου κοινωνικής πολιτικής με έντονο Περιφερειακό αποτύπωμα. Επισημάνθηκε ότι απαντά σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις εργαζόμενες μητέρες με βρέφη και νήπια, αλλά και για τις άνεργες γυναίκες που αναζητούν εργασία, αποκτώντας τον απαραίτητο χρόνο και την υποστήριξη για να επιστρέψουν στην απασχόληση. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα διαμορφώνει ένα θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο απασχόλησης, με εισόδημα και ασφάλιση, ενισχύοντας την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά στις ευρύτερες δράσεις του Υπουργείου για την ισότητα στην εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές και την ενίσχυση των γυναικών, καθώς και στο δίκτυο δομών για τη στήριξη και προστασία των γυναικών-θυμάτων βίας, ως βασικούς πυλώνες μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής.

Μετά τη συνάντηση η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε:

«Το πρόγραμμα ‘’Νταντάδες της Γειτονιάς’’ έρχεται να δώσει πρακτικές λύσεις σε μια καθημερινή ανάγκη που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες με μικρά παιδιά. Ιδιαίτερα για τις μητέρες, σημαίνει μεγαλύτερη χρονική ευελιξία και στήριξη για να μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ώστε ποτέ να μη μπαίνουν στο δίλημμα εργασία ή οικογένεια.

Για την Αχαΐα, το πρόγραμμα δημιουργεί ταυτόχρονα νέες δυνατότητες απασχόλησης, ακόμη και στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές όπου ζουν πολλοί νέοι άνθρωποι, προσφέροντας εισόδημα και ασφαλισμένη εργασία σε γυναίκες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της φροντίδας.

Με τέτοιες στοχευμένες παρεμβάσεις, που αποτελούν μέρος του συνεκτικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την κοινωνική πολιτική, δυναμώνουμε την οικογένεια, στηρίζουμε τη γυναίκα και ενισχύουμε τις τοπικές κοινωνίες»" αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση από το γραφείο της Αχαιής Βουλευτού.