Το Ίδρυμα Νόμπελ για το «δώρο» της Ματσάδο στον Τραμπ: Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

Νέα θεσμική παρέμβαση για το κύρος του βραβείου Ειρήνης πραγματοποίησε το Ίδρυμα Νόμπελ, ξεκαθαρίντας ότι το μετάλλιο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή να απονεμηθεί εκ νέου ούτε συμβολικά.

Η παρέμβαση έγινε μετά την απόφαση της βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο να παραδώσει το βραβείο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε για την κίνησή της.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα υπογραμμίζει ότι μία από τις βασικές του αποστολές είναι να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των βραβείων και τη διαδικασία απονομής τους, όπως προβλέπεται από τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Τα βραβεία, τονίζει το Ίδρυμα, απονέμονται αποκλειστικά σε όσους «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» και μόνο από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται για κάθε κατηγορία. Ως εκ τούτου, το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να απονεμηθεί εκ νέου ή να διανεμηθεί περαιτέρω, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο.