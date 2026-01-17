Πατρινό Καρναβάλι: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου

Η ώρα που όλοι περιμέναμε ήρθε! Και σηματοδοτήθηκε με πανηγυρικό τρόπο το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου με την παράδοση του Λκαρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών γράφοντας ουσιαστικά την πρώτη πράξη της μεγάλης γιορτής της Πάτρας και όλης της Ελλάδας.

Η μέρα θύμιζε πραγματικά γιορτή και το χαρμόσυνο μήνυμα της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 έκανε αισθητή την παρουσία του ηχώντας με πάταγο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μεταφέροντας στους περαστικούς που είχαν κατέβει να απολαύσουν μια «ζεστή» μέρα χαμόγελα χαράς και αισιοδοξίας.

Η φετινή παράδοση του καρναβαλικού συλλόγου έγινε με μια πρωτότυπη εκδήλωση. Σε μια ατμόσφαιρα γενικευμένης ευθυμίας, ανταλλαγής ευχών και απόδρασης από τα καθημερινά προβλήματα του λαού μας, τα παιδιά των ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων ΚΟΜΑΙΘΩ & ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ παρέδωσαν μαζί με την Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρία Αγουρίδη, τη Βασίλισσα μας Μαρίζα Φλωράτου και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη το καρναβαλικό λάβαρο, το οποίο θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος της καρναβαλικής περιόδου, στις 22 Φεβρουαρίου. Η παράδοση έγινε μέσω καρναβαλικών παιάνων από τη Δημοτική Μουσική και κρουστών ρυθμών από την ομάδα "Ritmo Loco Street Band" του Εργαστηρίου Μουσικής "Ρυθμότοπος" του Άκη Χατζημικέ. Συμμετείχαν οι φορείς Θ.Π.Κ. Μέριμνα, Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού Π.Γ.Ν.Π. (ΣΦΙΚΑ), Σύλλογος ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη «Γλυκιά Ζωή», Αθλητικός Σύλλογος Ήφαιστος, Σωματείο «Φροντίζω», Σύλλογος Πρόληψης και Βοήθειας Ατόμων με Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) Πάτρα 1982, «Η Κιβωτός της Αγάπης», ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πάτρών, Σωματείο Ατόμων με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαϊας.

Ο Δήμαρχος Πατρέων υποδέχτηκε την ακολουθία του καρναβαλικού λαβάρου και το πλήθος των συγκεντρωμένων πολιτών λέγοντας:

Καλό Καρναβάλι! Η πόλη μας έχει δύναμη, ο θησαυρός της είστε εσείς όλοι, η νεολαία της, τα παιδιά μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να φέρουμε τη χαρά. Το Καρναβάλι της Πάτρας και όλης της Ελλάδας είναι στην Πάτρα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας ευχήθηκε «Καλή αρχή και μόνο χαρές» και από την πλευρά τους παιδιά των ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων ΚΟΜΑΙΘΩ & ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ ευχήθηκαν με τον πιο ζεστό τρόπο «Καλό Καρναβάλι!». Μάλιστα μεταξύ της Τελάλισσας και των παιδιών ξετυλίχτηκε ένα ευφάνταστο διάλογος μεταδίδοντας με τον καλύτερο τρόπο τα μηνύματα της Έναρξης του Καρναβαλιού και της χαράς για τη ζωή. Οι σοκολατορίχτες ακολουθώντας το έθιμο πρόσφεραν σοκολάτες στα μικρά παιδιά και στον κόσμο και ένα μεγάλο πάρτυ με μουσική και χορό ξεκίνησε στο προαύλιο του Δημαρχείου με dj τον Τάκη Αγγελόπουλο. Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του λαβάρου, dj party στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ με τον dj Ανδρέα Γιαννούλη δημιούργησε την απαραίτητη μουσική καρναβαλική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Ωστόσο η έναρξη του Καρναβαλιού μας από νωρίς το πρωί αναστάτωσε ευχάριστα το κέντρο της πόλης. Όλα ξεκίνησαν στις 12 όταν το λάβαρο έπλευσε δια θαλάσσης καταφθάνοντας στον Μώλο της Αγίου Νικολάου. Από τη θάλασσα, εκεί που η περσινή καύση του Καρνάβαλου είχε αφήσει τις στάχτες του Καρναβαλιού του 2025, λήφθηκε η σκυτάλη για την έναρξη του Καρναβαλιού του 2026. Το λάβαρο εν πλω από το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Δημήτριο Δημησιάνο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Απόστολο Αγγελή συνοδεία σκαφών των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας Ι.Ο.Π. και «Ιάσων» κατέφθασε μέσω επευφημιών και κρουστών ήχων. Εκεί συνοδεία καρναβαλικής πομπής ανέβηκε προς την πόλη με μικρή στάση στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη καρναβαλική πομπή αναπτύχθηκε στους πεζόδρομους Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος με προορισμό το Δημαρχείο, αποτελούμενη από μέλη επιτροπών, των εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού, της Τελάλισσας, της Βασίλισσας του Καρναβαλιού μας, των ομάδων των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ και των συμμετεχόντων φορέων, καρναβαλιστών, της Δημοτικής Μουσικής, της ομάδας των κρουστών και βέβαια του ξυλοπόδαρου «Τζίτζικα», της μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών.

Ήταν η καλύτερη καρναβαλική προθέρμανση κάνοντας την πόλη να λάμπει Καρναβάλι από το πρωί ανανεώνοντας το ραντεβού για το βράδυ του Σαββάτου στις 9μμ στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, όπου θα υποδεχτούμε όλοι μαζί «επίσημα το Καρναβάλι μας σε ρυθμό Τελετής Έναρξης.