Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων

Ο Δήμος Αιγιαλείας με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές, ξεκαθαρίζει τα εξής:

Δεν υπάρχουν απορρίμματα στους δρόμους του Δήμου Αιγιαλείας.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων πραγματοποιείται κανονικά και απρόσκοπτα, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Ο Δήμος Αιγιαλείας εφαρμόζει ολοκληρωμένο και απολύτως νόμιμο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, διαθέτει σύγχρονες και πιστοποιημένες υποδομές, καταγράφει υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και έχει πολλαπλώς βραβευτεί από την Πολιτεία για τις επιδόσεις του στον τομέα της καθαριότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Παράλληλα, τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες ασφαλείας και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η πραγματική εικόνα της πόλης και η καθημερινότητα των πολιτών διαψεύδουν κάθε αντίθετο ισχυρισμό.

Ο Δήμος Αιγιαλείας παραμένει προσηλωμένος στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την υπεύθυνη διαχείριση του περιβάλλοντος