Η φωτογράφιση της Μαρίας Καρυστιανού στο DownTown

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι το κίνημα πολιτών οργανώνεται για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού με αξιοπρέπεια και πρόγραμμα.

Καρέ από τη φωτογράφιση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για το DownTown της Κύπρου έδωσε στη δημοσιότητα το περιοδικό με τη Μαρία Γρατσία να απαντά στο ΟΡΕΝ γιατί επελέγησαν ως φόντο θρησκευτικές εικόνες. Όπως είπε η κυρία Γρατσία «εμένα περισσότερο με ενδιαφέρουν αυτά που λέει το πρόσωπο παρά το σημείο που κάθεται και αν είναι κοντά σε εικόνες. Επειδή δόθηκε η δυνατότητα στο περιοδικό να επιλεγεί το δικό μου γραφείο, δεν είναι ένα γραφείο που διαμορφώθηκε για να τοποθετηθούν εικόνες, δεν ήταν στοχευμένη η επιλογή του φόντου».

Όσον αφορά τη σιωπή της Μαρίας Καρυστιανού για τα οικονομικά του συλλόγου των Τεμπών, η δικηγόρος που είναι στενή της συνεργάτης είπε ότι το έκανε «για να μην εκθέσει την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ του συλλόγου που δεν ήθελε τη δημοσίευση των οικονομικών όπως εκείνη επιδίωκε». Η κυρία Γρατσία είπε, επίσης, ότι οι ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί για το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού «έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2025» εξηγώντας ότι η χρονική διαφορά σε σχέση με την έκφραση πρόθεσης ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καρυστιανού οφείλεται στο ότι «οι ομάδες διαμορφώνονταν σε σχέση με την κινηματική δραστηριότητα». Η Μαρία Γρατσία ρωτήθηκε και για όσα έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος για τη γερόντισσα υποστηρίζοντας ότι ο επικοινωνιολόγος έχει διαστρεβλώσει τα γεγονότα: «Αξιοποίησε τη σχέση που έχω με την ηγουμένη για χρόνια και είμαι υπερήφανη γι' αυτή. Είναι μια σχέση προσωπική πνευματική και δεν έχει σχέση με τα άλλα». Όπως είπε «τον κ. Καραχάλιο δεν τον γνώριζα, δεν γνώριζα ούτε το όνομά του μέχρι τον Ιούλιο του 2025. Τότε έγινε σύσταση από δικό μου γνωστό, τον είδαμε 2-3 φορές δια ζώσης, όχι 6-7 που λέει ο ίδιος. Έγιναν συναντήσεις για να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον του κόσμου. Η κυρία Καρυστιανού έχει συναντήσει πολύ κόσμο, ήταν μέσα στις εκατοντάδες συναντήσεις που έχουν γίνει». Στην ερώτηση, τέλος, «σε ποιον κόσμο απευθύνεστε;», η Μαρία Γρατσία απάντησε «σε όλους. Όταν τίθενται ζητήματα της ατιμωρησίας των πολιτικών, βλέπω προσέγγιση από όλους τους χώρους».

Τι λέει η Μαρία Καρυστιανού στο DownTown

Στη συνέντευξη η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι το κίνημα των πολιτών «οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού». Μιλώντας στο Down Town της Κύπρου, η κυρία Καρυστιανού λέει αρχικά ότι «η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός» και προσθέτει: «Από τη θέση της ευθύνης ως ενεργός πολίτης δηλώνω ότι ναι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του». Όσον αφορά το πότε θα γίνει η ανακοίνωσή του κόμματος Καρυστιανού, η ίδια απαντά: «το κίνημα των πολιτών, πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση – θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά.

Η κυρία Καρυστιανού λέει, τέλος, ότι θα σεβαστεί τη γνώμη της πλειοψηφίας για το πρόσωπο που θα ηγηθεί του κόμματος: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίος που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μα ενδιαφέρει πριν και πάνω από όλα η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής». Στην ερώτηση, δε, γιατί νιώθει τύψεις για το δυστύχημα των Τεμπών, η κυρία Καρυστιανού απαντά ««φταίω! Σαφώς και φταίω! Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα που έμεναν ατιμώρητα κι έλεγα "έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα…". Επέτρεψα έτσι με την ανοχή μου να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε.