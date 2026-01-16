Επιμένει ο Ράμα: Δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όσοι γράφουν ή μιλούν ελληνικά με εθνικιστικό πάθος

Στην ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός δηλώνει «έκπληκτος» από τις αντιδράσεις στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του προς τον Τζον Ντεφτέριο δεν ήταν «ούτε στο ελάχιστο εχθρικές», αλλά είχαν «χιουμοριστικό τόνο». Κάνει λόγο για αποσπασματική παρουσίαση των λεγομένων του, η οποία –όπως ισχυρίζεται– μετατράπηκε σε «δημόσια πολεμική με εθνικιστικό πάθος», φαινόμενο που, κατά τον ίδιο, «συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά media».

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ράμα υποστηρίζει πλέον ότι όσα είπε ήταν… «φιλικό χιούμορ», κατηγορώντας μάλιστα ελληνικά μέσα και πολιτικούς για «εθνικιστικό πάθος».

Σε προσπάθεια αναδίπλωσης προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα , μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια επίθεσή του στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι.

Στο ίδιο κείμενο, ο Ράμα επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι δεν αμφισβητεί πως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί «το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού». Προσθέτει ότι τρέφει «μόνο θαυμασμό» για τον ελληνικό πολιτισμό, παλαιό και σύγχρονο, και μιλά για «αδελφική» σχέση των δύο λαών, εκφράζοντας παράλληλα «ειδικό σεβασμό» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το κλείσιμο της ανάρτησής του επαναφέρει τον ίδιο τόνο που προκάλεσε αρχικά την κατακραυγή. Ο Ράμα σημειώνει ειρωνικά ότι δεν μπορεί να θεωρεί απογόνους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όσους «γράφουν και μιλούν ελληνικά με εθνικιστικό πάθος», αφήνοντας εκ νέου αιχμές.

Υπενθυμίζεται ότι σε ιδιαίτερα προκλητικό τόνο καταφέρθηκε εναντίον του Ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου, Τζον Ντεφτέριος, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη που διεξήχθη στο Αμπού Ντάμπι.

Συγκεκριμένα, ο Ράμα του είπε «δεν είσαι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όπως νομίζεις», ενώ τον κατηγόρησε ότι μειώνει την οικονομική αξία της συμφωνίας των Τιράνων με τη Σαουδική Αραβία.

Το περιστατικό ξεκίνησε, όταν ο Ντεφτέριος κατά το συντονισμό ενός πάνελ πρόφερε λάθος το όνομα του Έντι Ράμα αλλά του Μαυροβούνιου πρωθυπουργού Μιλόικο Σπάιτς κατά την προσφώνησή τους.

Ο κ. Σπάιτς απλώς διόρθωσε τον Ντεφτέριο για το λάθος του μετά από προτροπή, μάλιστα, του ίδιου του δημοσιογράφου. Το ίδιο, όμως, δεν συνέβη και με τον κ. Ράμα, ο οποίος, φανερά ενοχλημένος, κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι πρόφερε λάθος τα ονόματα, επειδή είναι Έλληνας.

Η κόντρα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτηση ςστο πάνελ της Συνόδου. καθώς συζητούσαν για τις ενεργειακές επενδύσεις που γίνονται στην Αλβανία ο Έντι Ράμα είπε «να ευχαριστήσουμε τον μέντορα μας Sultan Al Jaber» (τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον ξέρει. Ο Ντεφτέριος με την σειρά του και χάριν αστεϊσμού του απάντησε χαμογελώντας «πώς δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι (ο Sultan Al Jaber)», καλώντας το κοινό να χειροκροτήσει.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός που προφανώς δεν αντιλήφθηκε το αστείο ειρωνεύτηκε τον δημοσιογράφο λέγοντας του: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», για να προσθέσει αμέσως μετά: «Αλλά δεν είσαι».

Οι επιθέσεις του Έντι Ράμα προς τον δημοσιογράφο και την καταγωγή του δεν σταμάτησαν εκεί καθώς προς το τέλος της συζήτησής τους, του απευθύνθηκε εκ νέου με επιθετικό τρόπο με αφορμή το ύψος μιας επένδυσης στην Αλβανία. Ο δημοσιογράφος μίλησε για 1 δισ. με τον Ράμα να τον διορθώνει δύο φορές λέγοντας του ότι είναι περισσότερα. «Όχι, πάλι υπολογίζεις ως Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα χρήματά σας, προσθέτετε τρία μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι' αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η ΕΕ».

Διαβάστε τον χαρακτηριστικό διάλογο

Τζον Ντεφτέριος: Ας καλωσορίσουμε την εξοχότητά του, Έντι Ράμε, πρωθυπουργό της Αλβανίας, χαίρομαι που σε βλέπω Έντι. Μπορείς να καθίσεις. Και την εξοχότητά του, Μαλίτσο Σπάσιτς, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Θα σας επιτρέψω να με διορθώσετε τώρα, ορίστε.

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.



Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας.

Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Τζον Ντεφτέριος: (γέλια) Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο.

…..

Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…

(γέλια και χειροκροτήματα)

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.

Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.

Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

…...

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.

Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. ΓΙ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.