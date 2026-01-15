Παραλήρημα Ράμα εναντίον Έλληνα δημοσιογράφου - «Νομίζεις ότι είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αλλά δεν είστε»

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας έφτασε να πει ότι το Μαυροβούνιο των 13.810 τετραγωνικών χιλιομέτρων και των 623.000 κατοίκων «είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής»

Αναίτια επίθεση κατά ενός ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου ο οποίος συντόνιζε την συζήτησε την οποία συμμετείχε, έκανε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι. Μεταξύ άλλων ο Ράμα του είπε «δεν είσαι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όπως νομίζεις», ενώ τον κατηγόρησε ότι μειώνει την οικονομική αξία της συμφωνίας των Τιράνων με τη Σαουδική Αραβία. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ελληνικής καταγωγής συντονιστής Τζον Ντεφτέριος επί δεκαετίες δημοσιογράφος στο CNN, πρόφερε λάθος το όνομα του Έντι Ράμα αλλά και του Μαυροβούνιου πρωθυπουργού Μιλόικο Σπάιτς κατά την προσφώνηση τους. Μόλις οι δύο ηγέτες ανέβηκαν στην σκηνή για την συζήτηση, ο Μαυροβούνιος πρωθυπουργός απλώς διόρθωσε τον Ντεφτέριο για το λάθος του μετά από προτροπή, μάλιστα, του ίδιου του δημοσιογράφου. Αμέσως μετά ο Έντι Ράμα, τον διόρθωσε επίσης , αλλά φανερά ενοχλημένος, κατηγορώντας τον ότι πρόφερε λάθος τα ονόματα επειδή είναι Έλληνας. Στην συνέχεια της συζήτησης και καθώς συζητούσαν για τις ενεργειακές επενδύσεις που γίνονται στην Αλβανία ο Έντι Ράμα είπε «να ευχαριστήσουμε τον μέντορα μας Sultan Al Jaber» (τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον ξέρει. Ο Ντεφτέριος με την σειρά του και χάριν αστεϊσμού του απάντησε χαμογελώντας «πώς δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι (ο Sultan Al Jaber)», καλώντας το κοινό να χειροκροτήσει. Ο Αλβανός πρωθυπουργός που προφανώς δεν αντιλήφθηκε το αστείο ειρωνεύτηκε τον δημοσιογράφο λέγοντας του: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», για να προσθέσει αμέσως μετά: «Αλλά δεν είσαι». Δείτε το βίντεο

