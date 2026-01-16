Τα γενέθλια της Τζόρτζια Μελόνι στο Τόκιο: Το «Happy Birthday» από την Σανάε Τακαΐτσι και η Hello Kitty

Ξεχωριστά ήταν τα φετινά γενέθλια για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Η Τζόρτζια Μελόνι έφτασε στο Τόκιο ανήμερα των 49ων γενεθλίων της, μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη στα ιαπωνικά social media. Η επίσκεψη σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση της πρωθυπουργού Σαναέ Τακάιτσι με ευρωπαίο ηγέτη από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο, ενώ η ατμόσφαιρα συνδύαζε διπλωματία και γιορτή.

Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Τόκιο, η Μελόνι άκουσε από την Ιάπωνα πρωθυπουργό Τακάιτσι το «Happy Birthday» κι έλαβε ένα κουτί γεμάτο προϊόντα Sanrio – την εταιρεία που δημιούργησε την Hello Kitty – αντανακλώντας την αγάπη της Ιταλίδας πρωθυπουργού για την ιαπωνική pop κουλτούρα.