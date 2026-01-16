Τα γενέθλια της Τζόρτζια Μελόνι στο Τόκιο: Το «Happy Birthday» από την Σανάε Τακαΐτσι και η Hello Kitty

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι μεγάλη φαν της ιαπωνικής κουλτούρας
Ξεχωριστά ήταν τα φετινά γενέθλια για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.
Η Τζόρτζια Μελόνι έφτασε στο Τόκιο ανήμερα των 49ων γενεθλίων της, μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη στα ιαπωνικά social media. Η επίσκεψη σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση της πρωθυπουργού Σαναέ Τακάιτσι με ευρωπαίο ηγέτη από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο, ενώ η ατμόσφαιρα συνδύαζε διπλωματία και γιορτή.
Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Τόκιο, η Μελόνι άκουσε από την Ιάπωνα πρωθυπουργό Τακάιτσι το «Happy Birthday» κι έλαβε ένα κουτί γεμάτο προϊόντα Sanrio – την εταιρεία που δημιούργησε την Hello Kitty – αντανακλώντας την αγάπη της Ιταλίδας πρωθυπουργού για την ιαπωνική pop κουλτούρα.
Η Μελόνι είναι γνωστή φαν των anime, με κλασικές σειρές όπως Lupin III και Space Pirate Captain Harlock να την έχουν σημαδέψει από παιδί.
Πριν γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, μοιραζόταν συχνά στα social media anime και anime-style illustrations.
Η συνάντηση Μελόνι – Τακάιτσι έγινε viral στα ιαπωνικά social media, με το hashtag «SanaMelo Summit» να γίνεται τάση, ενώ οι δύο χώρες τίμησαν και τα 160 χρόνια διπλωματικών σχέσεων.
Η Μελόνι μοιράστηκε μάλιστα μια φωτογραφία με την Τακάιτσι σε anime εκδοχή, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Δύο μακρινές χώρες, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία με την Σαναέ Τακάιτσι».
