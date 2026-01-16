Λάκης Γαβαλάς: Η Άννα Βίσση μου έγραψε ότι την χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος

Μία χειμαρρώδη συνέντευξη έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του ζωή και στον εγκλεισμό του στον Κορυδαλλό όσο και στην Άννα Βίσση, με την οποία είχαν μία κόντρα.

Ο γνωστός σχεδιαστής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης (15.01.2026) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και ο παρουσιαστής τον ρώτησε για την κριτική που έκανε ο Λάκης Γαβαλάς στην Άννα Βίσση για τις στυλιστικές της επιλογές στην τελευταία της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

«Δεν τσακώθηκα με τη Βίσση, έκανα μία κριτική και τώρα κρατιέμαι για να μην κάνω κι άλλη, γιατί τώρα θα ήταν πολύ πιο έντονη και πολύ πιο προσωπική. Ο σχεδιαστής την ταλαιπωρούσε με αυτό που την έβαλε να φοράει», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έχεις μια Dua Lipa για να “φτιαχτώ”; Γιατί μόνο αυτή με ενδιαφέρει τώρα από τραγουδίστριες και καμία άλλη», πρόσθεσε με νόημα.

«Η Άννα είναι μια θεά, τραγουδάει υπέροχα, είναι φανταστική, τώρα πια δεν μου λείπει γιατί την ακούω παντού, παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα και καλά κάνει, γιατί είναι άξια. Εικόνα δεν θέλω να έχω, γιατί δεν θέλω να με χρησιμοποιούν για την κριτική μου που είναι πάντα άρτια. Αυτό μου το έχει κάνει η βαθιά γνώση που έχω για τα ρούχα», συνέχισε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δεν αμφισβήτησα ποτέ το άτομο Άννα Βίσση. Κι ο Σώτης Βολάνης μου αρέσει αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ντύσιμό του. Δεν θέλω να θεωρεί κάποιος πως τον χρησιμοποιώ, όπως μου το έγραψε και η ίδια η Άννα Βίσση, ότι την χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος… Αυτό φυσικά δεν ήταν δικό της και ξέρω ακριβώς ποιανού είναι. Εγώ την αγαπώ μέσα μου βαθιά και το ξέρει. Τώρα το επιφανειακό δεν με ενδιαφέρει», κατέληξε ο Λάκης Γαβαλάς για την κορυφαία ερμηνεύτρια.