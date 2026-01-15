Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - Αναφορές για τραυματίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στην Ουτρέχτη μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης στην Ολλανδία.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο στην Ουτρέχτη, ο οποίος είναι γεμάτος παλαιότερα μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο πρακτορείο ANP.