Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - Αναφορές για τραυματίες

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά στο ιστορικό κέντρο της πόλης
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στην Ουτρέχτη μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης στην Ολλανδία.
Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο στην Ουτρέχτη, ο οποίος είναι γεμάτος παλαιότερα μονοκατοικίες.
Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο πρακτορείο ANP.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr