Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - Αναφορές για τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - Αναφορές γ...

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά στο ιστορικό κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στην Ουτρέχτη μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης στην Ολλανδία.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο στην Ουτρέχτη, ο οποίος είναι γεμάτος παλαιότερα μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο πρακτορείο ANP.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη Περιμετρική- ΔΕΙΤΕ την εικόνα από ψηλά- BINTEO

Τη Δευτέρα το ραντεβού των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι Στρατηγοί φέρνουν στο Πατρινό Καρναβάλι τη …Μαρία Αντουανέτα- Καλεσμένος και ο πρόεδρος Μακρόν με τη Μπριτζίτ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Έκρηξη Ολλανδία

Ειδήσεις