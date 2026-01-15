Αυστραλία: Αγωνία για 28χρονο Έλληνα που έκανε διακοπές - Κινδυνεύει με τετραπληγία μετά από ατύχημα

Μια εορταστική επίσκεψη στην Αυστραλία μετατράπηκε σε εφιάλτη για τον 28χρονο Ιωάννη Βιδινιώτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια των διακοπών του τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι.

Ο νεαρός άνδρας είχε ταξιδέψει για να περάσει τις γιορτές με συγγενικά του πρόσωπα, όμως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η ζωή του άλλαξε δραματικά. Όπως μεταδίδει το μέσο perthnow.com.au, ο Ιωάννης βρισκόταν με την οικογένειά του στη διάσημη παραλία Cottesloe για κολύμπι, όταν χτύπησε με δύναμη το κεφάλι του σε έναν αμμοσύρτη. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στη θάλασσα.

«Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής»

Η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές, ανέφερε πως ο Γιάννης μπήκε στο νερό χωρίς να υποψιάζεται κάποιον κίνδυνο, μέχρι που ξαφνικά τον είδε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του.

«Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής. Το επόμενο που είδα ήταν να επιπλέει μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν τα πάντα», είπε η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου, σημειώνοντας ότι τον ανέσυρε από το νερό, ενώ λουόμενος με ιατρική εκπαίδευση και ναυαγοσώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Αυτή τη στιγμή, ο 28χρονος δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο Royal Perth Hospital, έχοντας υποστεί κάταγμα κλείδας και εκτεταμένες σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά.