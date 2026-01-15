FLOGA RACE -αγώνας 4 χλμ: Στη "Φλόγα" τα έσοδα

Έφτασε η ώρα για τους πιο απολαυστικούς αγώνες ορεινού τρεξίματος που διοργανώνει η Koιν.Σ.Επ «ΔΙΑΒΑ».

Ένας εξ αυτών ο FLOGA RACE,αγώνας 4 χλμ. που θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου, αφιερώνετε στα παιδιά με καρκίνο και τα έσοδά του διατίθενται αποκλειστικά στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

H ανακοίνωση της Φλόγας αναφέρει:

Σπεύστε να δηλώσετε συμμετοχή στον καθιερωμένο αγώνα ορεινού τρεξίματος «5th Koumaria Trail Series» ο οποίος θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2026.

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι το ιστορικό οινοποιείο της Achaia Clauss στο Πετρωτό Πατρών. Η διοργάνωση επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες σε δρομείς κάθε επιπέδου, μέσα από έξι (6) διαφορετικές διαδρομές που αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος και την ιστορικότητα της περιοχής του Ομπλού.

Πρόκειται για μια σειρά αγώνων ορεινού τρεξίματος (trail) έξι (6) αποστάσεων:

Back To Back Challenge 60 (20+40km / 4000D+)

KOUMARIA MARATHON (40.5 km / 2550D+)

KOUMARIA TRAIL RACE (22 km / 1300D+)

Omplos Hills (12 km / 700D+)

Floga Race (4 Km / 220D+)

Achaia Clauss Race kids (1000m)

Το Τμήμα Πάτρας της «Φλόγας» σας παρακαλεί να διαδώσετε το μήνυμα του αγώνα μας και να δηλώσετε την συμμετοχή σας κάνοντας εγγραφή μέχρι τις 18 Ιανουαρίου στον παρακάτω σύνδεσμο, ενισχύοντας έτσι τον σύλλογο «ΦΛΟΓΑ». https://diava.gr/event/koumaria-trail-series-2026-floga-race-4km/

Λεπτομέρειες Αγώνα Floga Race :

Διοργάνωση: 5ο Koumaria Trail Series, www.diava.gr

Ημερομηνία και ώρα Διεξαγωγής: 31 Ιανουαρίου 2026 στις 13:00

Δυνατότητα εγγραφής μέχρι : 18 Ιανουαρίου 2026

Τοποθεσία: Achaia Clauss, Πετρωτό Πατρών

Επίπεδο δυσκολίας : 1

Απόσταση: 4χλμ.

Κόστος συμμετοχής :12€

Τα χρήματα που Θα συγκεντρωθούν από τον αγώνα Floga Race θα προστεθούν στο ταμείο της «Φλόγας». Μέσω αυτού, χρηματοδοτείται η κάλυψη των εξόδων των τεσσάρων ξενώνων που λειτουργεί η «Φλόγα» στους οποίους φιλοξενούνται τα παιδιά και οι γονείς τους από την περιφέρεια εντελώς δωρεάν, για όσο διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους, η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τα παιδο- ογκολογικά τμήματα, μισθοδοσίες γιατρών, βιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού για τα ίδια τμήματα, η νοσηλεία κατ΄ οίκον η οποία εφαρμόζεται ώστε τα παιδιά να αποφεύγουν την ταλαιπωρία μετακίνησής τους στα νοσοκομεία.

Επίσης η «Φλόγα» χρηματοδοτεί τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) στα πρωτόκολλα θεραπείας παιδιών και εφήβων, η οποία δίνει πρόσβαση σε προηγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που έως τώρα δεν ήταν διαθέσιμες στη χώρα μας ενώ καλύπτει τα έξοδα ταυτοποίησης των δειγμάτων του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή του Πανεπιστημίου Πατρών. Ενισχύει τις οικογένειες καλύπτοντας ανάγκες διαβίωσης και άλλες.