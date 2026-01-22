Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιανουαρίου

Τη μνήμη του Αγίου Αναστασίου του Πέρση, του Αγίου Τιμοθέου Αποστόλου, του Οσίου Ιωσήφ του Ηγιασμένου και του Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτη τιμούμε σήμερα, 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης γεννήθηκε στο Ραζήχ της επαρχίας Ρασνουνί και ονομαζόταν Μαγουνδάτ. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίσθηκε, έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Ανστάσιος. Βασανίστηκε για την πίστη του και αποκεφαλίστηκε το 628 μΧ.

Ο Άγιος Τιμόθεος γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαονίας, όπου τον γνώρισε ο απόστολος Παύλος και εκτιμώντας τα πνευματικά του χαρίσματα τον πήρε συνοδό του στη Β’ αποστολική περιοδεία. Διέδιδε το ευαγγελικό μήνυμα σε διάφορες πόλεις. Στην Έφεσο υπέστη μαρτυρικό θάνατο από έναν όχλο ειδωλολατρών.