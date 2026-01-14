Εθελοντική Αιμοδοσία στο Φαρραί Ερυμάνθου την Κυριακή 18/1

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας ενημερώνει για τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο Φαρραί Ερυμάνθου, σε συνεργασία με αρμόδιους υγειονομικούς και τοπικούς φορείς.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας αναφέρει τα εξής:

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας "ο Αγιος Χαράλαμπος" σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π "Ο Άγιος Ανδρέας" και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σας εύχεται καλή και δημιουργική χρονιά, υγεία ευημερία αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει με την εθελοντική αιμοδοσία στο ΦΑΡΡΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 (9.30-13.30 ) στο Πνευματικό Κέντροτου Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου σε συνεργασία με το Εκλησιαστικό Συμβούλιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Αγαπητοί αιμοδότες η αιμοδοσία γίνεται σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν μεγάλες στρέφουμε το βλέμα σε οτι δίνει πραγματική αξία στην ζωή την φροντίδα και την στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας.

Δίνουμε το παρόν στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής, κάνουμε ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».