Ιππικός Όμιλος Ρίου: Εκεί όπου η φύση, η γαστρονομία και η χαλάρωση συναντιούνται αρμονικά

Σε μια καταπράσινη όαση μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Πάτρας, ο Ιππικός Όμιλος Ρίου αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου η φύση, η γαστρονομία και η χαλάρωση συναντιούνται αρμονικά. Απλωμένος σε 12 στρέμματα, με τεχνητή λίμνη, άπλετο πράσινο και την ιδιαίτερη chalet αρχιτεκτονική του, ο χώρος δημιουργεί μια αίσθηση γαλήνης που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Στο ανακαινισμένο IPPOS wine & dine, με την εκλεπτυσμένη colonial αισθητική και τη θέα στον Πατραϊκό, κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε εμπειρία.

Η κουζίνα, επιμελημένη από τον Ηλία Χαρίτο, τιμά την ελληνική παράδοση μέσα από φρέσκες, σύγχρονες προσεγγίσεις, παραμένοντας πιστή σε ένα αυθεντικό, κατεξοχήν κρεατοφαγικό προφίλ. Ανάμεσα στα ξεχωριστά πιάτα, ένα αναδεικνύεται σε πραγματική αποκάλυψη: τα κεφτεδάκια–κουνέλι στιφάδο. Η απαλότητα του κουνελιού «δένει» με τη βαθιά, γλυκιά ένταση του στιφάδου και μεταμορφώνει ένα γνώριμο comfort food σε γαστρονομική έκπληξη. Αναδεικνύει το κουνέλι σε πρωταγωνιστή, συνδυάζοντας τρυφερότητα, βάθος και αρωματική έντα ση σε μια εκδοχή στιφάδου που δεν συναντά κανείς αλλού. Πρόκειται για ένα πιάτο που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του χώρου: σεβασμός στην παράδοση, ανατρεπτική δημιουργικότητα και απόλυτη νοστιμιά.

Στο Rio Equestrian Club, κάθε λεπτομέρεια -από το περιβάλλον μέχρι το τελευταίο κομμάτι στο πιάτο- συνθέτει μια εμπειρία που δεν καταναλώνεται απλώς, αλλά βιώνεται.

Πλατάνι Ρίου Πατρών | Τ: 2610 433636