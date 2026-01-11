Τζακ ποτ στο Τζόκερ - 11 εκατ. ευρώ στην επόμενη κλήρωση

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (11/1), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 10,6 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3013 του Τζόκερ είναι οι εξής: 7, 22, 28, 35, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 18.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση θα λάβουν τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ.
