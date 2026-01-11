«Το χτύπημα θα είναι πολύ σκληρό»: Ο Τραμπ «ζυγίζει» τις επιλογές του για το Ιράν- Φόβοι για αντίποινα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για τις επιλογές για στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στη χώρα για την καταστολή των διαδηλωτών, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει ένα χτύπημα σε απάντηση στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να καταστείλει τις διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από εκτεταμένα οικονομικά παράπονα.

Στον Αμερικανό πρόεδρο έχει παρουσιαστεί μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των χτυπημάτων σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, ανέφεραν όσοι γνωρίζουν το ζήτημα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Ερωτηθείς για τον σχεδιασμό πιθανών χτυπημάτων, ο Λευκός Οίκος αναφέρθηκε στα δημόσια σχόλια και τις αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες. «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως απάντηση σε μια νομισματική κρίση, αλλά έκτοτε έχουν εξαπλωθεί και έχουν αυξηθεί σε μέγεθος, καθώς πολλοί Ιρανοί έχουν ζητήσει ολοκληρωτικές αλλαγές στην αυταρχική κυβέρνηση της χώρας. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να καταστείλουν τις διαδηλώσεις και δεκάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά σε μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις.

Οι απειλές Τραμπ για το Ιράν

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία κατά της ιρανικής κυβέρνησης για τις προσπάθειές της να καταστείλει τις διαδηλώσεις, και την Παρασκευή δήλωσε ότι το Ιράν «βρίσκεται σε μεγάλο πρόβλημα».

«Έχω δηλώσει πολύ έντονα ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, θα εμπλακούμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη εταιρειών πετρελαίου. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Και αυτό δεν σημαίνει στρατιώτες στο έδαφος, αλλά σημαίνει να τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Δεν θέλουμε λοιπόν να συμβεί αυτό».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε τηλεφωνικά το Σάββατο το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διαμαρτυρίες στο Ιράν, μαζί με την κατάσταση στη Συρία και μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, ανέφεραν τα τρία άτομα.

Νωρίς το Σάββατο, ο Ρούμπιο έγραψε σε έναν προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «υποστηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Μετά τη Βενεζουέλα, τι;

Από τότε που ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επιτεθεί στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και να συλλάβει τον Νικολάς Μαδούρο, τον ηγέτη της χώρας, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η κυβέρνηση έχει τονίσει σε πολλές δημόσιες δηλώσεις ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναλάβει τολμηρή δράση σε άλλα πλαίσια και να τηρήσει τις υποσχέσεις του να πραγματοποιήσει απειλές.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνές από τη νυχτερινή επίθεση στη Βενεζουέλα σε επίσημο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από τις φράσεις: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν το Σάββατο ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στον Τραμπ για την κατάσταση στο Ιράν θα συνδέονται άμεσα με στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας που χρησιμοποιούν βία για να καταστείλουν τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες.

Φόβος για αντίποινα

Ταυτόχρονα, όμως, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έπρεπε να είναι προσεκτικοί ώστε τυχόν στρατιωτικές επιθέσεις να μην έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα- να κινητοποιήσουν το ιρανικό κοινό να υποστηρίξει την κυβέρνηση- ή να πυροδοτήσουν μια σειρά από αντίποινα που θα μπορούσαν να απειλήσουν το στρατιωτικό και διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι διοικητές στην περιοχή θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο πριν από οποιαδήποτε πιθανή επίθεση για να εδραιώσουν τις στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ και να προετοιμάσουν την άμυνα για τυχόν αντίποινα από το Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα πρέπει να εξισορροπήσει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Τραμπ να τιμωρήσει την κυβέρνηση στην Τεχεράνη εάν καταστείλει τους διαδηλωτές με το να μην επιδεινώσει την κατάσταση.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί ξανά στο Ιράν λίγο περισσότερο από έξι μήνες αφότου διέταξε επιθέσεις εναντίον τριών από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο. Σε αυτή την επίθεση, την οποία ο στρατός ονόμασε «Σφυρί Μεσονυχτίου», έξι βομβαρδιστικά B-2 έριξαν 12 βόμβες σε μια ορεινή εγκατάσταση στο Φόρντο, και υποβρύχια του Ναυτικού εκτόξευσαν 30 πυραύλους κρουζ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Νατάνζ και το Ισφαχάν. Ένα B-2 έριξε επίσης δύο βόμβες-διασπορείς καταφυγίων στο Νατάνζ.

Το Ιράν απάντησε με δικά του μπαράζ πυραύλων, καθώς και με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ανάπτυξης, το οποίο οι Ιρανοί ηγέτες λένε ότι προορίζεται αποκλειστικά για πολιτική χρήση.