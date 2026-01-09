«Ποδαρικό» με... ακρίβεια: Νέες αυξήσεις σε σουπερμάρκετ, νερό και διόδια

«Τα ζυμαρικά κυρίως. Οι αγρότες πέρυσι παράξαν το σιτάρι και το πούλησαν στα 28 λεπτά το κιλό, με κόστος παραγωγής 27 λεπτά. Φέτος το πούλησαν το σιτάρι στα 19 λεπτά, δηλαδή για κάθε κιλό που πούλησαν μπήκαν 8 λεπτά μέσα», σημειώνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, αυξήσεις είδαν με το «καλημέρα της νέας χρονιάς» οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, αφού οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον τελευταίο μήνα του 2025.

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στις τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες έκαναν τα νοικοκυριά, καθώς και αυτή τη χρονιά φαίνεται ότι η «ακρίβεια» θα παραμείνει.

Αυξήσεις και στους λογαριασμούς νερού

Αλλαγές στα τιμολόγια ύδρευσης φέρνει το νέο έτος, αφού από 01/01/2026 είναι σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις της ΕΥΔΑΠ.

Οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Η αναπροσαρμογή αφορά αποκλειστικά το πάγιο, το οποίο αυξάνεται κατά 1 ευρώ τον μήνα στην ύδρευση, ενώ παράλληλα εισάγεται πάγιο 1 ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, ανάλογα με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού, με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επισημαίνουν ότι η εταιρεία εξακολουθεί να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και το φθηνότερο σε σύγκριση με άλλες πόλεις εντός της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επίσης μηδενικό πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για:

– Δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου.

– Πολύτεκνους και υπερήλικες άνω των 75 ετών (με εισόδημα έως 8.000 € /χρόνο).

Αυξήσεις στα διόδια

Αυξήσεις είδαν από τη 1η Ιανουάριου και στα διόδια και όσοι ταξίδεψαν για της γιορτές.

Οι αυξήσεις αφορούν τα οδικά δίκτυα:

Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας

Πατρών – Πύργου

Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Πόσο διαμορφώνονται τα βασικά ταξίδια για Ι.Χ.

Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ)

Πάτρα – Πύργος: 5,70 ευρώ

Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ)

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ)

Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 ευρώ (από 12,45 ευρώ)

Αυξήσεις και στην Αττική Οδό

Τα διόδια στην Αττική Οδό, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις στις χρεώσεις ανά διέλευση για πολλές κατηγορίες οχημάτων. Έξι κατηγορίες θα δουν το κόστος στα διόδια να αυξάνεται κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το 2026 και σύμφωνα με το άρθρο 18.4.1 της Σύμβασης Παραχώρησης περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι τιμές των διοδίων τελών θα είναι ως εξής:

Ποιες θα είναι οι τιμές

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα: Δίκυκλες μοτοσυκλέτες ενός τροχού ανά άξονα. Τιμή: 1,25 ευρώ.

Κατηγορία 2 – Επιβατικά (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών με μικρό τρέιλερ και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα, δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον τρίτο άξονα. Τιμή: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 3 – Ελαφρά εμπορικά οχήματα: Ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικού ύψους μικρότερου των 2,70 μ. Τιμή: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 4 – Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα: Ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από 3 άξονες, καθώς και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων. Τιμή: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων. Τιμή: 6,30 ευρώ.

Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 4 άξονες ή περισσότερους. Τιμή: 10,10 ευρώ.