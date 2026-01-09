Γερμανία: Πρόβατα εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και έγιναν viral – Έσπασαν προϊόντα και άφησαν κοπριές

Και αυτό το βίντεο είναι ίσως ότι πιο cute και viral μπορείτε να δείτε σήμερα.

Περίπου 50 πρόβατα έκαναν «επιδρομή» σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας τις προηγούμενες ημέρες, με τους υπαλλήλους του καταστήματος να «σηκώνουν τα χέρια ψηλά» και να λύνονται στα γέλια με το μοναδικό θέαμα.

Τα πρόβατα μπούκαραν στο εκπτωτικό σούπερ μάρκετ στη Βαυβαρία της Γερμανίας και παρέμειναν εκεί για 20 λεπτά. Αν και οι υπάλληλοι και οι πελάτες έκαναν θόρυβο για να τα διώξουν, εκείνα στριμώχνονταν στους διαδρόμους, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται.

To βίντεο έγινε viral μέσα σε μια στιγμή και όχι άδικα.