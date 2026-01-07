Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικων

«Δεν θα πω ποτέ ψέματα σε νέα παιδιά. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για ναρκωτικά αλλά όταν με ρωτάνε, να πω ψέματα; Το ψέμα δεν λειτουργεί. Έκανε μία ολόκληρη διάλεξη σε αυτά τα παιδιά. Το δικό μου κήρυγμα ήταν "προσέξτε την εξάρτηση". Την ναρκομαφία. Εμείς στο ΜέΡΑ25 είμαστε αποφασισμένοι να την χρεοκοπήσουμε. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη μέσα από το ψέμα και την υποκρισία να δαιμονοποιεί εμένα που μίλησα με ειλικρίνεια στα παιδιά για να με ακούσουν» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Σε νέες του δηλώσεις στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 διευκρίνισε πως το πρόβλημα με τα ναρκωτικά είναι η εξάρτηση, ενώ πρόσθεσε πως «ecstasy πήρα μόνο μια φορά, το χόρτο είναι διαφορετικό».

Από την εισαγγελία θα ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα όπως αυτό της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών.

Ποινική προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διατάχθηκε για τις δηλώσεις Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με τη χρήση ecstasy... το 1989.

«Όταν λες την αλήθεια, τα παιδιά σε ακούνε»

«Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, το κράτος καταστολής όσο πιο πολύ φυλακίζει νέα παιδιά για μικροποσότητες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές και τα κέρδη της ναρκομαφίας, που το ίδιο το κράτος μας εθίζει τους πολίτες στον τζόγο, που η κόκα βρίθει στους κύκλους της καλής κοινωνίες, που οι κρατικές δομές καταρρέουν, σε αυτή τη χώρα το να τρομοκρατείς τα παιδιά, η υποκρισία τύπου ‘80 δεν δουλεύει. Η καταστολή κάνει το αντίθετο» τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στο OPEN.

«Ο μόνος τρόπος να χτυπήσουμε την πραγματική μάστιγα, τον εθισμό, είναι μέσα από την ειλικρίνεια. Είμαι πολύ περήφανος που μιλάω με νέα παιδιά και μιλάω με ειλικρίνεια. Αν θέλεις να πεις σε αυτό το νέο κοινό, για την αποφυγή χημικών ουσιών τύπων ecstasy είναι με το "μη, μη" που δεν πάει καλά, ή να τους να μιλήσεις ανοιχτά;».

«Ο κόσμος δεν το κάνει επειδή είναι δυσάρεστο. Το πρόβλημα είναι η εξάρτηση. Τα νέα παιδιά θέλουν ένα δημόσιο πρόσωπο για να μπορέσουν να μιλήσουν ανοιχτά μαζί τους» είπε σε άλλο σημείο.

«Δεν θα πω ποτέ ψέματα σε νέα παιδιά. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για ναρκωτικά αλλά όταν με ρωτάνε, να πω ψέματα; Το ψέμα δεν λειτουργεί. Έκανε μία ολόκληρη διάλεξη σε αυτά τα παιδιά. Το δικό μου κήρυγμα ήταν προσέξτε την εξάρτηση. Την ναρκομαφία. Εμείς στο ΜέΡΑ25 είμαστε αποφασισμένοι να την χρεοκοπήσουμε. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη μέσα από το ψέμα και την υποκρισία να δαιμονοποιεί εμένα που μίλησα με ειλικρίνεια στα παιδιά για να με ακούσουν» υπογράμμισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Η ανάρτηση Βαρουφάκη

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε ανάλογη ανάρτηση στα social media, καταγγέλλοντας υποκρισία.

Αναλυτικά τι αναφέρει:

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία

Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους.

Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας την μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες.

Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, η νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν την νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.

Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στο λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το «πολιτικό κόστος». Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε!».