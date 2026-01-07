Σπ. Σκιαδαρέσης: Κατέθεσε ερώτηση για την παραχώρηση δεκάδων στρεμμάτων της περιοχής της Καλογριάς σε ιδιώτη

Ερώτηση σχετικά με την θέση της περιφερειακής Αρχής στο επίμαχο θέμα παραχώρησης δεκάδων στρεμμάτων της προστατευόμενης περιοχής της Καλογριάς σε ιδιώτη κατέθεσε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης.

Όπως αναφέρει «προ δυσάρεστης εκπλήξεώς μας ενημερωθήκαμε πως η Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε ξαφνικά να αποχωρήσει από το κοινό μέτωπο φορέων που αντιστέκονται στο ξεπούλημα της Καλογριάς, καθώς ενώ μέχρι σήμερα συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες, φθάνοντας στο δια ταύτα, αρνήθηκε να συνυπογράψει τη μηνυτήρια αναφορά που θα κατατεθεί κατά παντός υπευθύνου.

Η απόφαση αυτή συνιστά μια ανοιχτή πολιτική υπαναχώρηση και γεννά εύλογα και σοβαρά ερωτήματα, ενώ υπονομεύει τον μέχρι σήμερα αγώνα Αυτοδιοικητικών, Επιστημονικών και Κοινωνικών Φορέων για την προστασία ενός μοναδικού φυσικού οικοσυστήματος, το οποίο απειλείται από επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι, πρόκειται για μια επιλογή που υπονομεύει ευθέως τις αποφάσεις του ίδιου του Περιφερειακού Συμβουλίου και συγκεκριμένα της ομόφωνης απόφασης 36/2025 στην οποία μεταξύ άλλων αναγράφεται πως «....να εξετάσουμε μαζί με την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος και τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη νομική και θεσμική προσφυγή σε κάθε αρμόδιο όργανο».

Ο κ. Σκιαδαρέσης ερωτά με ποια πολιτική και θεσμική νομιμοποίηση η Περιφερειακή Αρχή δεν συνυπογράφει τη μηνυτήρια αναφορά των ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος και ΟΙΚΙΠΑ ενάντια στο ξεπούλημα της Καλόγριας, αγνοώντας και τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για ποιο λόγο δεν υλοποιείται η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με ανάληψη πρωτοβουλιών θεσμικής και νομικής προσφυγής και ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την ευθεία αυτή υπονόμευση των συλλογικών αποφάσεων και για τη θεσμική απαξίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου;

«Η Καλόγρια δεν είναι προς εκποίηση και οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν είναι προαιρετικές», καταλήγει στην ερώτηση του ο κ. Σκιαδαρέσης.