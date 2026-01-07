Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 16χρονου

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 16χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου, στις Σέρρες.
Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Τι έδειξε η ιατροδικαστική στον 17χρονο
Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 16χρονο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
“Συγγνώμη” από τη μητέρα του δράστη
Συγκλονισμένη δήλωσε νωρίτερα η μητέρα του 16χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.
Η μητέρα του 16χρονου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σήμερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.
Η ίδια, όπως γράφει το infonews24.gr, ζήτησε συγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, αν- και όπως είπε- είναι πολύ λίγο και πρόσθεσε “αν φταίει ο γιος μου να πληρώσει, να φυλακιστεί”, ενώ τόνισε πως ο γιος της έχει μετανιώσει για την πράξη του.
Η μητέρα του 16χρονου ανέφερε πως θα ήθελε να δικαστεί η ίδια στη θέση του παιδιού τους.
Πώς έγινε η τραγωδία
Όλα συνέβησαν στις 5 Ιανουαρίου μετά τις 21.30 το βράδυ στην πόλη των Σερρών- την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε. Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.
Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής.
Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.
Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.
Αφού ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες και συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες που οδήγησαν στην προσαγωγή του 16χρονου– αρχικώς ως υπόπτου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr