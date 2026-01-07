Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 16χρονου

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου, στις Σέρρες.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική στον 17χρονο

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

“Συγγνώμη” από τη μητέρα του δράστη

Συγκλονισμένη δήλωσε νωρίτερα η μητέρα του 16χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Η μητέρα του 16χρονου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σήμερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Η ίδια, όπως γράφει το infonews24.gr, ζήτησε συγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, αν- και όπως είπε- είναι πολύ λίγο και πρόσθεσε “αν φταίει ο γιος μου να πληρώσει, να φυλακιστεί”, ενώ τόνισε πως ο γιος της έχει μετανιώσει για την πράξη του.

Η μητέρα του 16χρονου ανέφερε πως θα ήθελε να δικαστεί η ίδια στη θέση του παιδιού τους.