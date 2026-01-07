Τραμπ: Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία

“Χωρίς τη δική μου συμμετοχή η Ρωσία θα είχε ολόκληρη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή” ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και διαμηνύει ότι “η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ”.

Πρόσθεσε ότι αμφιβάλλει αν το ΝΑΤΟ “θα ήταν εκεί για εμάς αν το χρειαζόμασταν πραγματικά”, τονίζοντας ωστόσο ότι “εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη κι αν εκείνοι δεν είναι εκεί για εμάς”.

Ο Τραμπ ποστήριξε ότι πριν από τη δική του παρέμβαση τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν τηρούσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, λέγοντας ότι βρίσκονταν στο 2% του ΑΕΠ και ότι “οι περισσότερες χώρες δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους”, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες “πλήρωναν για όλους”.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι “έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους” και ότι η Νορβηγία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, “ανόητα” δεν του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας πως “έσωσε εκατομμύρια ζωές”.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, είχαν 2% ΑΕΠ, και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν γι’ αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφτασα στο 5% ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί, πέρα από όλα τα άλλα, είναι όλοι φίλοι μου.

Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή.

Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΛΕΙΩΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου δώσει το Nόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές.

Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΟΥΣΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το μόνο έθνος που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι του DJT. ΞΑΝΑΧΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT.