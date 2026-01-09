Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11-1-2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΧΑΛΑΡΗ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΑΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΛΑΡΗ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΑΡΗ, ΜΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. ΧΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΕΤΩΝ 61 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΘ. ΣΠΑΘΗ {ΕΤΩΝ 76} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΑΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΕΪΚΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΥΛΩΝΑ {ΕΤΩΝ 99} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ: ΛΟΥΔΙΑ ΜΥΛΩΝΑ, ΗΛΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΤΟΥΛΗ {ΕΤΩΝ 91} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ κ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Α: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10/01/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΑΝΟΥΣΑΙΪΚΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ



ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 73)



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΤΑΣΙΑ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ΕΤΩΝ 57) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΕΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΤΖΑ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 10-1-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΟΛΥΜΠΙΑΣ (χήρας) ΚΩΝ. MANIA ΕΤΩΝ 99 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΟΘΩΝΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΤΙΝΑ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΛΙΒΙΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 8.30 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ρίου, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΝΝΑΣ (χήρας) ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ ΕΤΩΝ 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της ό

ΚΙΝ.: 6972 119124. --------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 10-1-2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Ψαθοπύργου (Νεκροταφείο), 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΠΥΡ. ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΕΤΩΝ 79 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 10-1-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 66 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΙΡΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 10-1-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσης, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΘΕΟΔΩΡΑΣ (χήρας) ΑΥΓ. KANTZAPH ΕΤΩΝ 91 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΖΑΡΗ OI ETTONOI: ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΛΑΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ (εν Αυστραλία), ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (εν Αυστραλία), ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΗΛΙΑΚΟΥ (εν Αυστραλία). ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ - ΒΑΣΩΣ ΧΡ. ΒΛΑΧΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΕΙΡΗΝΗΣ (χήρας) ΓΕΩΡ. ΑΡΜΠΙΑΝ Παρακαλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη της, όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Τα τέκνα: Τριανταφυλλιά & Σταύρος Χειμωνάς, Γρηγόριος Αρμπιάν Οι αδελφοί: Θεμιστοκλής Λουκόπουλος, Ασπασία (χήρα) Σπυρ. Δελαπόρτα Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Αγριλιάς Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 89) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΙΒΑ ΕΤΩΝ 79 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ, ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. --------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β' κοιμητήριο Λεύκας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 79) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:15 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΛΑΜΠΗ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΕΤΩΝ 65) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΚΗΣ & ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΝΤΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΑΦΟΥΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΛΒΑΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 11/1/2026 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Μεγίστων Ταξιαρχών Χρυσοπηγής για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 70 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά του: Ελευθερία και Διονύσιος Ζαχαράκης, Ναυσικά και Νικόλαος Γκαβός, Νικόλαος και Κυριακή Κραββαριώτη Η μητέρα του: Ελευθερία Νικ. Κραββαριώτη Τα αδέλφια: Θεόδωρος Κραββαριώτης, Παναγιώτης και Ντιάνα Κραββαριώτη, Αρετή (χήρα) Νικ. Τσαπικούνη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 11/1/2026 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΦΩΤ. ΚΟΥΤΣΟΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 85 Ο σύζυγος Φώτιος Τα παιδιά της: Διονυσία και Χρήστος Γκόβας, Δημήτριος και Αλεξάνδρα Κουτσοφωτεινού, Ευάγγελος Κουτσοφωτεινός Τα εγγόνια της: Φώτιος, Έλενα, Αδαμαντία Τα αδέλφια της Τα ανίψια της Οι λοιποί συγγενείς. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11-1-2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΕΤΩΝ 79 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ OI AΔΕΛΦOI: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ, ΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΤΣΕΒΗΣ) χήρας ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 92 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΥΚΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΛΕΓΑ (ΕΤΩΝ 85) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΕΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΕΓΑΣ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 66 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Μαρίνα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φώτιος, Βασίλειος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής & θείας ΓΡΑΨΑ ΑΓΑΘΗΣ ΕΤΩΝ: 72 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Ευάγγελος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Φώτιος & Ελένη Περδικάρη ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 59 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΛΩΡΙΤΣΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ χήρα ΒΛΑΣ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα & θείου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστούλα Παπαδοπούλου, Βασιλική Παπαδοπούλου ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ) 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 81 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΖΗΣ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΕΪΝΤΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ, ΖΗΣΙΜΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΜΥΡΗΛΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΛΑΣΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΕΡΖΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡ. ΤΖΟΥΡΟΥΝΗ ΕΤΩΝ 59 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΖΟΥΡΟΥΝΗ, ΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΥΒΡΗΣ Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΗΛΙΑ ΣΩΤ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΕΤΩΝ 93 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροιτίκων, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΛΟΥΜΠΗ (ΕΤΩΝ 89) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά της: Βασιλική & Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Νικόλαος & Ελένη Παλούμπη, Ηλίας & Γαλάτεια Παλούμπη, Γεωργία Παλούμπη Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Κωνσταντίνα Χρόνη, Κοντυλία & Αντώνιος Ντέρμας, Φώτιος & Δήμητρα Χρόνη Τα εγγόνια της: Λένα, Ηλίας & Χριστίνα, Γιώργος, Θάνος, Αλέξης, Θανάσης, Χριστίνα, Γιώργος, Μαρία, Αντρέας, Δημήτρης Τα δισέγγονα της Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124. ---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λυγιές Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝ. ΣΚΟΝΔΡΑ (ΕΤΩΝ 22) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Οι γονείς του: Αντώνιος & Μαγδαληνή Ο αδελφός του: Ανδρέας Οι παππούδες του: Ανδρέας & Αλεξάνδρα Γκότση Οι θείοι του: Βασίλειος & Σοφία Σκόνδρα, Χρήστος & Ευανθία Μπατζή, Νικόλαος & Ναταλία Μακρή, Μανώλης & Γεωργία Δραμιτινός Οι εξάδελφοι: Ραφαήλ, Ειρήνη, Παναγιώτα, Έκτορας, Ανδρέας, Αλεξάνδρα Οι λοιποί συγγενείς. * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124. ----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΕΤΩΝ 69 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΣΟΥΓΛΕΡΗ ΕΤΩΝ 73 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΪΛΑΚΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΑΪΛΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΡΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΥΔΑ, ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΘΕΟΦΙΛΗ ΕΤΩΝ 84 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ χήρα ΑΘ. ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ, ΑΛΕΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΚΩΝ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΪΡΑ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΡΑΧΜΑΝΙ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΙΑΝ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΟΝ. ΓΡΑΨΑ ΕΤΩΝ 70 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΦΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΕΛΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΨΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ χήρα ΝΙΚ. ΓΡΑΨΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΕΖΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΝΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 52 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΜΠΑΡΚΛΕΣΗ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΛΑΣΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 84 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΩΤΑ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΑ, ΕΛΕΝΗ ΣΙΔΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΩΤΑ, ΕΛΕΝΗ ΠΛΩΤΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 77 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΝΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΕΛΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΠΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΕΡΩΝΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΘΗ, ΜΑΡΙΑ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838, Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr --------------------