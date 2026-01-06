Κραν Μοντανά: Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης έδωσε το όνομά της σε αστέρι

Αβάσταχτος είναι ο πόνος και αμέτρητα τα αναπάντητα «γιατί» για την οικογένεια της 15χρονης Αλίκης, που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Μοναδική παρηγοριά αποτελούν οι αναμνήσεις της, που χαρίζουν λίγες στιγμές ανακούφισης στους δικούς της ανθρώπους.

Με την επιθυμία να τη διατηρήσουν ζωντανή στη μνήμη τους, οι γονείς και ο αδελφός της αποφάσισαν να δώσουν το όνομά της σε ένα αστέρι, τιμώντας την με έναν ιδιαίτερο και βαθιά συμβολικό τρόπο. Αν και η Αλίκη δεν βρίσκεται πια κοντά τους, θα γνωρίζουν πως κάθε φορά που θα κοιτούν τον ουρανό, ένα αστέρι θα φέρει το όνομά της.