Πάτρα: Τρεις παρουσιάστηκαν στην αστυνομία για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα- Σήμερα στον Εισαγγελέα

Χθες βράδυ παρουσιάστηκαν στην αστυνομία τρεις άνδρες για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Πρόκειτια για δύο αδέλφια κι έναν ακόμα άνδρα.

Μετά τηνσύλληψή τους οι τρεις άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα.

Στην συνέχεια, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή που χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εννέα άτομα φέρονται να εμπλέκονται, στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. 'Αλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά χθες το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 30χρονου θύματος.