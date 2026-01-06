Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο εορτάζονται Τα Άγια Θεοφάνια (Φώτα).

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:





Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις,

Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*,

Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*,

Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα,

Ουρανία, Ράνια*,

Περιστέρα,

Θεοπούλα, Θεόπη.