Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο εορτάζονται Τα Άγια Θεοφάνια (Φώτα).

Σήμερα, Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο εορτάζονται Τα Άγια Θεοφάνια (Φώτα).

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

 
 
Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις,
Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*,
Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*,
Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα,
Ουρανία, Ράνια*,
Περιστέρα,
Θεοπούλα, Θεόπη.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιορτή Εορτολόγιο Θεοφάνια

Ειδήσεις