Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο εορτάζονται Τα Άγια Θεοφάνια (Φώτα).
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις,
Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*,
Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*,
Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα,
Ουρανία, Ράνια*,
Περιστέρα,
Θεοπούλα, Θεόπη.
