Πάτρα: Ενημερωτική εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με ομιλητή τον Δημήτρη Καλλέ

Ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Καλλέ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19.30 στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ, στην οδό Σαρανταπόρου 20, στην Πάτρα με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Παλιοί φόβοι, νέες ελπίδες».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της ομιλίας είναι ν' αναδείξει μερικές βασικές συνιστώσες και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και, ανατρέχοντας στην ιστορία της, να θέσει τον προβληματισμό σχετικά με το πόσο καιρός θα περάσει μέχρι να τη θεωρούμε δεδομένη.

Θα γίνει μία σύντομη αναφορά σε κάποιες περιόδους στη μακραίωνη προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοεί τον εαυτό του, από την αρχαιότητα μέχρι και το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, που αναδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παλιά γνώριμη.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν κάποιες μοντέρνες εφαρμογές που αναδεικνύουν το ανερχόμενο τεράστιο αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία μας.

Κάποιες, ελάχιστες, βασικές επιστημονικές έννοιες θα αναφερθούν σε αδρές γραμμές για να διευκολύνουν την κατανόηση του σημερινού τοπίου, και όλα αυτά θα συνδεθούν με τις πολιτικές μεγάλων κρατών (ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα) για την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα μας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ο Δημήτρης Καλλές είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές» και Διευθυντής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Data Science and Machine Learning».

Έχει Δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1991) από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Ph.D. (1995) από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UK).

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης, της οποίας έχει διατελέσει Πρόεδρος.

Το σάιτ της Κίνησης Πρότσης είναι το protasi.org.gr