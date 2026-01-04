Δανία σε Τραμπ: «Σταμάτα τις απειλές πως θα προσαρτήσεις την Γροιλανδία»

Τις έντονες αντιδράσεις της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι «οπωσδήποτε» θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», μετά τις απειλές του για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν άλλες χώρες που εναπόκεινται σε μία πιθανή «παρέμβαση» των ΗΠΑ, μετά τη Βενεζουέλα, απάντησε ότι «θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία».

Η Μέτε Φρεντέρικσεν αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο «να σταματήσει τις απειλές ότι θα καταλάβει τη Γροιλανδία».

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», ξεκαθάρισε.

«Θα παρότρυνα, επομένως, έντονα τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται», κατέληξε η πρωθυπουργός της Δανίας.