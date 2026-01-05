Back to Top
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πότε είναι η επόμενη πληρωμή- Ποιους αφορά

Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού

Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να πληρώσει ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στους δικαιούχους.

Η καταβολή αυτή θα αφορά στον μήνα Ιανουάριο και θα δοθεί μέσω της προπληρωμένης κάρτας σε όσους έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και των οποίων αυτή έχει εγκριθεί.

Αναλυτικά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:

Είναι στα 216 ευρώ ανά μήνα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ ανά μήνα για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού.
Ενώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού η προσαύξηση είναι 54 ευρώ ανά μήνα

